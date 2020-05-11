«Отменяет самоизоляцию на пике пандемии»: реакция соцсетей на последнее обращение Путина

Переведу с путинского на русский:

За свой счёт вы больше не готовы сидеть на карантине. А поскольку денег мы вам не дадим, то придётся идти на риск для здоровья граждан. Но лично я ни за что не отвечаю. Дальше запрещают губернаторы. И повторю: денег никому не дадут, держитесь!