«Отменяет самоизоляцию на пике пандемии»: реакция соцсетей на последнее обращение Путина
Владимир Путин в шестой раз обратился к населению страны. В своем обращении он отметил, что не будет продлять единый период нерабочих дней, который был объявлен с 30 марта. По словам президента, с 12 мая единый период нерабочих дней завершается, но окончательное решение об изменении режима остается за главами регионов.
В соцсетях пользователи отреагировали на послание неоднозначно. Многие отметили, что свое решение Владимир Путин озвучил в день, когда было объявлено о рекордном количестве человек, у которых диагностировали коронавирус за сутки — 11 656 человек.
Путин объявил окончание нерабочих дней. Вангую, завтра в России будет выявлено 0 случаев заряжения коронавирусом. Начнём, как и прежде, называть его ОРВИ— Пук земли (@Xenia_K17) May 11, 2020
Переведу с путинского на русский:— Дмитрий Гудков (@gudkovd) May 11, 2020
За свой счёт вы больше не готовы сидеть на карантине. А поскольку денег мы вам не дадим, то придётся идти на риск для здоровья граждан. Но лично я ни за что не отвечаю. Дальше запрещают губернаторы. И повторю: денег никому не дадут, держитесь!
Путин посмотрел Апоговорить— не твоя касалетка (@kuragagua) May 11, 2020
С 12 мая заканчиваются нерабочие дни..— Полянский~ | реборн головного мозга (@your_death___) May 11, 2020
*смотрит на статистику заражений*
Остановите мой истерический смех
Коронавирус в этот момент: pic.twitter.com/ylMLSfNs5m
честно не знаю кто круче путин который отменяет карантин посреди пика эпидемии или трамп который предлагал облучать органы ультрафиолетом изнутри чтобы вирус помер— катя (@mrkmbby) May 11, 2020
Какая-то параллельная реальность: Путин отменил как бы карантин, сказав, что в нём больше нет необходимости, так как были достигнуты цели. Какие цели? Сегодня рекорд по заражённым. Цели были угробить экономику и на пике эпидемии отменить самоизоляцию?— Сталингулаг (@StalinGulag) May 11, 2020
#Путин: Нельзя сидеть сложа руки дома! Денег нет, поэтому с 12 мая начинаются рабочие дни без сохранения заработной платы...— Radoslav Nekrasov (@Radoslav108) May 11, 2020
С 12 мая по всей стране pic.twitter.com/FdoJu3kU7n— Stay Alive #StayHome (@___BRZ) May 11, 2020
путин прямо сейчас pic.twitter.com/cFn1W3Xz2w— мистер чижец (@mikhail_chizhov) May 11, 2020
Путин только что: режим выходных дней, введённый 30 марта, позволил затормозить развитие эпидемии.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) May 11, 2020
Больше 200 000 заболевших за полтора месяца - это, оказывается, "затормозить".
Ну у Путина рост экономики отрицательный, так что и торможение эпидемии такое же.
Путин: С 12 мая период нерабочих дней в России завершается.— Инфантильная бабка (@girl_vk) May 11, 2020
Здравый смысл: pic.twitter.com/MrUuGWXxdq
Россия вошла в топ3 по заболевшим*— мучасгачас (@Otutsettehe) May 11, 2020
Путин отменяет период нерабочих дней* pic.twitter.com/Yn1BQeeEec
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