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11 мая,
2020
Новости

«Отменяет самоизоляцию на пике пандемии»: реакция соцсетей на последнее обращение Путина

ТВ2
ТВ2
32 минуты назад

Владимир Путин в шестой раз обратился к населению страны. В своем обращении он отметил, что не будет продлять единый период нерабочих дней, который был объявлен с 30 марта. По словам президента, с 12 мая единый период нерабочих дней завершается, но окончательное решение об изменении режима остается за главами регионов.

В соцсетях пользователи отреагировали на послание неоднозначно. Многие отметили, что свое решение Владимир Путин озвучил в день, когда было объявлено о рекордном количестве человек, у которых диагностировали коронавирус за сутки — 11 656 человек. 

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