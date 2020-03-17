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17 марта,
2020
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Новости

Отменены все поезда и автобусы из Томска в Казахстан и обратно

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Компания ООО «Российские железные дороги» (РЖД) с 17 марта из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 отменяет курсирование ряда пассажирских поездов, следующих из России в Казахстан и обратно. Об этом сообщается на сайте компании. Из Томска в Казахстан курсировало два поезда – Томск-Караганда и Томск-Риддер.

Отменены все поезда и автобусы из Томска в Казахстан и обратно

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в кассы на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Томский автовокзал также сообщает, что на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года вводятся ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта.

Аэропорт «Толмачево» обращает внимание пассажиров на ограничения на въезд и выезд, вводимые другими государствами: Чехией, Узбекистаном, Азербайджаном, Казахстаном, Индией и пр. Из аэропорта «Томск» регулярных международных рейсов нет.

Кроме того, Россия ограничивает въезд иностранцев на свою территорию для борьбы с распространением коронавируса, сообщило правительство. Ограничения будут действовать с 18 марта до 1 мая 2020 года.

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