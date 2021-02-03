«Отлично себя чувствует, улыбается»: адвокаты прокомментировали видео с Кляйном в Сети

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Автор телеграм-канала «Милый Томск имени Козловской» Василий Шипилов разместил видео, на котором арестованный мэр Томска Иван Кляйн курит рядом со зданием Следственного комитета Томской области. На этом видео Иван Кляйн улыбается, а некто за кадром констатирует, что у него отличное самочувствие.

Видео: телеграм-канал «Милый Томск имени Козловской»

Адвокаты Ивана Кляйна в своем телеграм-канале сообщают, что действительно сегодня утром мэра привезли в Следственный комитет для ознакомления с материалами дела. «При этом, если раньше Кляйну разрешали курить в туалете, то сегодня что-то пошло не так, — пишут адвокаты. — Курить в здании Следственного комитета запретили, и его вывели на улицу без наручников. А сразу после перекура видео уже попало в Сеть».

Защитники Ивана Кляйна считают, что сотрудники СК специально сами сняли это видео, чтобы подготовить общественное мнение к тому, чтобы и дальше откладывать хирургическое лечение. «Сегодня стало очевидным, что Ивана Григорьевича в ближайшее время в стационар не поместят. Видимо, люди, которые ответственны за такие решения, четко определили приоритет следственных действий перед оказанием медицинской помощи больному человеку», — к такому мнению приходит защита мэра Томска.

Напомним, что немногим ранее произошла очень странная ситуация. 1 февраля в 15.00 прокурор в зале суда, во время рассмотрения жалобы на помещение Ивана Кляйна в СИЗО, настаивает на необходимости продления пребывания Ивана Кляйна под стражей для завершения следственных мероприятий, а уже через три часа, в 18.00, оказывается, что следственные мероприятия завершены, а значит, нет и основной причины для содержания Ивана Кляйна в СИЗО.

Более того, 1 февраля Иван Кляйн и его защитники были вызваны для проведения следственных действий к 8 часам утра в СК. Однако утром почему-то следователь о завершении следствия не объявил и повторно обязал защиту и Ивана Кляйна явиться в Следственный комитет к 18.00, чтобы сообщить об этом после рассмотрения апелляции в облсуде.

Защита полагает, что все вышеназванные действия были совершены с одной целью – позволить прокурору высказать в суде самый «ключевой» аргумент за нахождение Кляйна в СИЗО: «обвиняемый, находясь на свободе или под иной, более мягкой мерой пресечения, может уничтожить вещественные доказательства по уголовному делу, оказать давление на свидетелей, местонахождение которых ему известно, с целью понуждения их к даче оправдывающих его показаний».

Адвокаты отмечают, что при окончании следствия все собранные по делу доказательства, в том числе показания свидетелей, вещественные доказательства, находятся именно в деле и их уничтожение Иваном Кляйном, как и давление на свидетелей, чьи показания уже даны и находятся в материалах дела, невозможно.