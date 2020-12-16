«Открытый Университет» запустил онлайн-марафон, посвященный Достоевскому

«Открытый университет» запустил шестой литературный нон-стоп марафон. Из-за пандемии марафон впервые пройдет онлайн и будет посвящен Федору Михайловичу Достоевскому, сообщается в соцсетях проекта.

«Вынужденный переход в онлайн и повсеместная отмена живых встреч, занятий, мероприятий заставили нашу команду задуматься о новых форматах, которые бы позволили продолжить традиции «Открытого университета», успевшие сложиться в предыдущие годы. Так, скажем, наше с вами самое любимое мероприятие — нон-стоп чтения — в том варианте, в котором оно существовало ранее, сейчас вообразить просто невозможно. Однако мы не представляем, как прожить год без того, чтобы не прочитать какую-либо великую книгу совместными усилиями с нашими гостями, слушателями и волонтерами! Именно поэтому под занавес исторически необычного 2020 года мы объявляем о запуске VI литературного нон-стоп марафона в формате online!», — говорится в сообщении группы.

Читать онлайн будут роман Федора Достоевского «Игрок». Такой выбор, как поясняют организаторы, был сделан неспроста: 11 ноября 2021 года будут отмечать 200-летний юбилей писателя.





Условия для участия в марафоне можно прочитать тут.