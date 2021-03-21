«Открытые медиа» заявили о преследовании своих журналистов

Издание «Открытые медиа» заявило о давлении со стороны неизвестных лиц на своих журналистов, выпускающих резонансные публикации. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

Давление на журналистов продолжается с конца 2020 года. Их преследуют неизвестные лица, почты и аккаунты журналистов взламываются.





Корреспондент Илья Рождественский (среди последних публикаций — «Матери главы АП Вайно и министра Мантурова стали бенефициарами сети АЗС с многомиллиардным оборотом» и «Вероятным двойником Пригожина оказался судимый за подделку документов петербуржец. Он сменил имя в 58 лет») 15 марта заметил слежку за собой. Неизвестные лица, в частности, приходили по месту проживания Рождественского и его супруги и расспрашивали о них соседей. По данным журналиста, к этим действиям может иметь отношение частный детектив Евгений Гвоздев, который сотрудничает с РИА ФАН Евгения Пригожина. Получить объяснения у Гвоздева пока не удалось.





С заказными материалами в отношении своей семьи столкнулись корреспондент Наталья Телегина (среди последних резонансных публикаций — «Как семья премьер-министра Мишустина оказалась связана с крупнейшим хищением НДС в истории России» и «"Орёл и решки" — путеводитель по "Путинской ривьере". Как вокруг "дворца президента" выросли дворцы его свиты») и еще один автор, покинувший редакцию, чтобы его родственники имели возможность сохранить свой бизнес.





Со взломами почты и аккаунтов в социальных сетях сталкивались Рождественский, заместитель главреда Максим Гликин, корреспондент Виктор Овсюков и другие сотрудники.





«Мы выступаем за мирный диалог с представителями любых идеологий — в рамках правового поля, и к себе требуем такого же отношения. Если давление на наших авторов не прекратится, мы обратимся в правоохранительные органы», — сообщает издание.







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