«Открытие года»: как болото на Сибирской стало местом отдыха

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Площадка рядом с домами по улице Сибирской, 104/4 и 104/7 стала одним из «открытий года» в конкурсе «Томский дворик-2020». Рядом с современным игровым комплексом соседствует пруд, к которому можно спуститься по лесенкам и над которым можно постоять на мостике. Так это место выглядит сейчас.

Три года назад площадка на Сибирской, 104/4 выглядела по-другому.

Фото: УК Академическое

В 2017 году председатель дома 104/4 обратился в свою УК с просьбой сделать что-нибудь с придомовым озером. Огромная лужа непонятного происхождения — то ли болотце, то ли невысыхающий котлован — и смотрелась некрасиво, и для детей была небезопасна. Детская площадка, построенная рядом с домом в нулевых, тоже нуждалась в апгрейде.

Фото: УК Академическое

«Когда дом вводили в эксплуатацию, игровой комплекс для детей был, наверное, очень неплох — целый городок, — говорит директор УК «Академическое» Мария Мартынова. — Но потом за ним долгое время не ухаживали, не красили, конструкции стали ржаветь и приходить в негодность. Я пришла в УК в 2015 году и сразу обратила внимание на эту площадку. Сначала привели в порядок территорию — убрали мусор, поросль, расчистили от грязи дорожки, подремонтировали что сами смогли. Восстановить площадку за счет собственников было бы нереально: только на новые игровые элементы — горки, качели — надо было потратить до полумиллиона рублей. Поэтому решили поучаствовать с этой площадкой в программе формирования комфортной городской среды, и за три последних года она изменилась до неузнаваемости».

На протяжении трех лет жители вместе с управляющей компанией расчищали озерцо-болотце от зарослей и мусора. А в прошлом году департамент городского хозяйства начал там работы по благоустройству. Теперь вокруг бывшего болота — выложенные плиткой тропинки, скамейки, ограждения. А с мостика можно полюбоваться на водоплавающих — компания из одного селезня и десятка уток заселилась сюда прошлым летом.

Накануне на площадке рядом с домами по Сибирской, 104/4 и 104/7 жильцы вместе с УК провели субботник — высадили по периметру придомовой «рекреационной территории» саженцы яблонь.

Сначала сделали планировку грунта, — говорит Мария Мартынова. — То есть сняли трактором 20-30 см верхнего слоя и засыпали сверху хорошую землю — нам ее пять КАМАЗов для этих целей выделила Советская администрация. Разровняли и посадили 60 яблонь. Теперь площадка по контуру будет окружена живой изгородью. Которая зимой ребятишек будет от ветра защищать.

Площадка с прудом стала одним их 11 объектов благоустройства, которые признали в «Томском дворике» «Открытием года» и отметили дипломом.