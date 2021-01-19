Открытие филиала Пушкинского музея откладывается из-за пандемии

Открытия филиала Пушкинского музея в Доме офицеров в Томске откладывается из-за пандемии. Губернатор области Сергей Жвачкин встретился с заместителем директора государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марией Салиной о обсудил проект открытия филиала музея в Томске.

«Конечно, эпидемиологические и экономические ограничения не позволяют нам реализовывать проект так быстро, как всем хочется, но я уверен, что у нас все получится: сибирский филиал Пушкинского музея будет именно в Томске, в одном из наших самых красивых зданий», - подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин.

Ранее губернатор отмечал, что для открытия музея понадобятся «значительные государственные и частные инвестиции». По информации пресс-службы «белого дома», что касается концепции филиала, то она должна объединить как музейную коллекцию, так и современное молодое искусство, крайне актуальное для университетского Томска, да и Сибири в целом

Дом офицеров построен в 1898-1900 годах на месте сгоревшего гороховского особняка. На первом этаже располагались читальня, бильярдная, столовая, малая карточная зона, гардероб и дамская уборная. Здесь проводились спектакли, маскарады, концерты, балы и благотворительные вечера. После того как в 1905 году черносотенцы сожгли театр Королева, в здании Дома офицеров выступали местные и приезжие театральные группы. Здесь выступала русская актриса Вера Комиссаржевская, читал свои лекции известный русский ученый, писатель и общественный деятель Николай Александрович Морозов.





После Октябрьской революции в здании бывшего Общественного собрания размещались: военный госпиталь, театр, кинотеатр, столовая, вечерний ресторан. С 1 сентября 1945 года здание официально стало называться гарнизонным Домом офицеров. В нем работали вечерний университет, Школа жен офицеров, драматический кружок, кружок баянистов, стрелковая женская команда.





Позднее в здании размещались Центр научно-технической информации по вопросам использования атомной энергии СХК, Военно-страховая и Военно-мемориальная компании и шахматный клуб. В 1978 году здание было признано памятником местного значения, а в 1995 году вошло в список памятников федерального значения.







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