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26 июня,
2020
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Отключение света, упавшие ветки и пробки в 8 баллов: последствия ливня в Томске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Сильный ливень прошел в Томске. Дождь и ветер повалили ветки деревьев, а ряд домов остался без света. Оперативные службы города устраняют последствия аварии.

По информации городской «Оперативно-дежурной службы», диспетчеры приняли сообщения об аварийном отключении электроснабжения в мкр. Степановка, пос. Геологов, Просторный и дер. Аникино. Вопрос возобновления подачи ресурсов населению находится на контроле администрации Кировского района. В настоящее время специалисты ООО «Горсети» проводят подключение по резервным сетям.

Жители города жаловались на забитые ливневки.

Пресс-служба мэрии подчеркивает, что подрядчик в случае необходимости выполнит прочистку ливневых стоков на участках улично-дорожной сети.

Бригады «ТомскСАХ» объезжают улицы первой и второй категории, выявляя поврежденные тополя или ветки деревьев. В случае обнаружения они будут распилены и оперативно вывезены с проезжей части и тротуаров. Подрядчики районных администраций работают на улицах третьей категории. 

Спровоцировал ливень и пробки. По данным сервиса «Яндекс-Пробки», затруднено движение на улице Елизаровых, проспектах Фрунзе и Комсомольский, Иркутском тракте, улице Смирнова и ряде других магистралей.


Накануне в регионе было объявлено оперативное предупреждение. Синоптики прогнозируют, что дождливая погода сохранится и 27-29 июня. Они ожидают дожди, местами ливни и грозы, также возможен град. Скорость ветра составит 19-24 м/с. 


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