Отключение горячей воды на улице Говорова продлили до середины июня

Жители Каштака пожаловались на длительное отсутствие горячей воды. По их словам, ремонт должен был завершиться 8 июня, но сроки продлили.

«Срок капитального ремонта тепломагистрали №7 на улицах 79 Гвардейская дивизия и Говорова продлен по согласованию с администрацией города Томска до 18 июня в связи с выполнением дополнительных объемов работ на двух участках общей протяженностью 220 метров и диаметром 1000 мм», — пояснили ТВ2 в пресс-службе «ТомскРТС».





За время ремонтного сезона планируется отремонтировать более 600 километров теплосетей и около 200 объектов теплосетевого хозяйства – перекачивающих насосных станций, центральных тепловых и контрольно-распределительных пунктов. Более девяти километров теплосетей будут капитально отремонтированы и реконструированы.







По данным мэрии, на начало июня ремонтные работы велись на 19 участках тепломагистралей, горячая вода отсутствовала по 676 адресам.







На подготовку Томска к зиме город направил 102 млн рублей, ресурсоснабжающая организация – 254 млн рублей, эксплуатирующие организации — около 2 млн рублей.







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