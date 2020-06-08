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08 июня,
2020
Новости

Отключение горячей воды на улице Говорова продлили до середины июня

ТВ2
ТВ2
20 минут назад

Жители Каштака пожаловались на длительное отсутствие горячей воды. По их словам, ремонт должен был завершиться 8 июня, но сроки продлили.

«Срок капитального ремонта тепломагистрали №7 на улицах 79 Гвардейская дивизия и Говорова продлен по согласованию с администрацией города Томска до 18 июня в связи с выполнением дополнительных объемов работ на двух участках общей протяженностью 220 метров и диаметром 1000 мм», — пояснили ТВ2 в пресс-службе «ТомскРТС».


За время ремонтного сезона планируется отремонтировать более 600 километров теплосетей и около 200 объектов теплосетевого хозяйства – перекачивающих насосных станций, центральных тепловых и контрольно-распределительных пунктов. Более девяти километров теплосетей будут капитально отремонтированы и реконструированы. 


По данным мэрии, на начало июня ремонтные работы велись на 19 участках тепломагистралей, горячая вода отсутствовала по 676 адресам.


На подготовку Томска к зиме город направил 102 млн рублей, ресурсоснабжающая организация – 254 млн рублей, эксплуатирующие организации — около 2 млн рублей.


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