«Отказ возить незаконен»: власти Томской области о претензиях маршрутчиков к ЕСПБ

Начальник облдепартамента транспорта Юрий Баев прокомментировал претензии томских перевозчиков, которые планируют отказаться от поездок по единому социальному проездному билету (ЕСПБ). По его мнению, данный отказ является незаконным.
Ранее часть превозчиков, работающих на автобусных маршрутах Томска и Северска, подписали открытое письмо с просьбой решить вопрос о компенсациях по единому проездному. Компании пожаловались на то, что получают из бюджета компенсации, не покрывающие стоимость проезда, а соответственно, теряют прибыль. Помимо жителей региона оно адресовано главам исполнительной, законодательной и представительной власти, а также Генпрокуратуре и бизнес-омбудсмену Борису Титову.
Подписанты указывают на то, что первая редакция закона о мерах социальной поддержки, принятого в Томской области в 2014 году, и соответствующее постановление обладминистрации предусматривают только частичное возмещение расходов перевозчикам по ЕСПБ. Они считают несправедливой ситуацию, в которой основную часть перевозок по единому проездному осуществляют городские перевозчики, а компенсацию полной стоимости каждого проезда по закону получают только перевозчики на междугородних и пригородных маршрутах.
Также две компании из числа подписантов («РужАвто» и «Росич») обращались в Томский областной суд с требованием признать недействительным пункт постановления, обязывающий власти компенсировать только часть стоимости перевозок по ЕСПБ. Суд посчитал, что постановление принято компетентным органом и соответствует всем законам, и в сентябре прошлого года отклонил иск.
21 января Пятый апелляционный суд в Новосибирске отменил решение Томского облсуда. Апелляцию удовлетворили, признав недействительным абзац постановления, который устанавливал методику расчета для распределения субсидии. При этом других методик расчета в Томской области не существует.
Начальник Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев прокомментировал ситуацию:
«На протяжении всего времени действия единого социального проездного билета ни один из частных перевозчиков, в том числе подписавших открытое обращение, не представил подтвержденной информации о фактически перевезенных пассажирах по ЕСПБ, — отметил он в комментарии ЦУРу. — Поэтому невозможно оценить, в каком объеме установленный порядок не позволяет возместить их затраты, связанные с перевозкой льготников. Установленный порядок на самом деле предусматривает множество факторов, с учетом которых определяется объем возмещения перевозчикам. Это объем перевозок по информации самих перевозчиков, параметры маршрутов, вместимость транспортных средств, сезонность перевозок и другие. На длинных маршрутах, при большем количестве рейсов, транспортными средствами большей вместимости, на маршрутах, вывозящих в пригород в дачный сезон, перевозится больше пассажиров по ЕСПБ. При этом на пригородных маршрутах стоимость проезда выше, чем в городе, учитывая особенности их экономики, в том числе протяженность».
При этом он подчеркнул, что данный вопрос является неоднозначным.
«Не случайно суд первой инстанции отказал перевозчикам-заявителям в их претензии. Решения суда второй инстанции в полном объеме пока нет. Для того, чтобы понять, в чем суд считает несоответствие методики закону, надо его дождаться. Однако порядок предоставления права проезда по ЕСПБ и возмещения затрат перевозчикам в целом продолжает действовать. Добросовестные перевозчики продолжают перевозить граждан по ЕСПБ. Отказ же является нарушением федерального и областного законодательства. По данным фактам будет инициировано обращение в уполномоченные правоохранительные органы», — сказал он.