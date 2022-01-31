«Отказ возить незаконен»: власти Томской области о претензиях маршрутчиков к ЕСПБ

Начальник облдепартамента транспорта Юрий Баев прокомментировал претензии томских перевозчиков, которые планируют отказаться от поездок по единому социальному проездному билету (ЕСПБ). По его мнению, данный отказ является незаконным.

Ранее часть превозчиков, работающих на автобусных маршрутах Томска и Северска, подписали открытое письмо с просьбой решить вопрос о компенсациях по единому проездному. Компании пожаловались на то, что получают из бюджета компенсации, не покрывающие стоимость проезда, а соответственно, теряют прибыль. Помимо жителей региона оно адресовано главам исполнительной, законодательной и представительной власти, а также Генпрокуратуре и бизнес-омбудсмену Борису Титову.

Подписанты указывают на то, что первая редакция закона о мерах социальной поддержки, принятого в Томской области в 2014 году, и соответствующее постановление обладминистрации предусматривают только частичное возмещение расходов перевозчикам по ЕСПБ. Они считают несправедливой ситуацию, в которой основную часть перевозок по единому проездному осуществляют городские перевозчики, а компенсацию полной стоимости каждого проезда по закону получают только перевозчики на междугородних и пригородных маршрутах.

Также две компании из числа подписантов («РужАвто» и «Росич») обращались в Томский областной суд с требованием признать недействительным пункт постановления, обязывающий власти компенсировать только часть стоимости перевозок по ЕСПБ. Суд посчитал, что постановление принято компетентным органом и соответствует всем законам, и в сентябре прошлого года отклонил иск.

21 января Пятый апелляционный суд в Новосибирске отменил решение Томского облсуда. Апелляцию удовлетворили, признав недействительным абзац постановления, который устанавливал методику расчета для распределения субсидии. При этом других методик расчета в Томской области не существует.