Отголоски землетрясения на границе с Монголией дошли до Томской области
Отголоски землетрясения магнитудой 6, 7 баллов с эпицентром недалеко границы Монголии с Россией дошли и до Томска, сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях регионального МЧС России.
«На территории Томской области землетрясение отразилось в виде небольшого покачивания люстр в квартирах», — отметили в обладминистрации.
Как уточнил начальник областного департамента защиты населения Сергей Лукин, они не зафиксировали нарушений в работе коммунальных систем и технологических процессов. Сообщений о каких-либо последствиях сейсмической активности также не поступало. «Большинство жителей региона сейсмического события не заметили», — добавил он.
Отметим, в некоторых домовых чатах томичи обсуждают, что заметили подземные толчки, также на событие отреагировали животные.
Сильное землетрясение зафиксировали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре на территории Монголии, в районе озера Хубсугул, в 25 километрах от границы с Бурятией. По их данным, магнитуда составила 6,7, а очаг находился на глубине 10 км. Первый толчки зафиксированы в 00:32 по мск.
«Были толчки несколько раз. Первый в 5.33 по нашему времени, он был сильный: кровать и мебель сильно тряслись, двигались, посуда звенела, собака лаяла. Толчки после ощущались меньше, но продолжались долго, почти два часа», — рассказала АН ТВ2 жительница Бурятии.
Землетрясение ощущались и в других регионах Сибири. МЧС по Иркутской области сообщило о подземных толчках в 4−5 баллов. Информации о пострадавших и о разрушениях в регионе к этому времени нет, но губернатор Игорь Кобзев поручил подчиненным «прямо сейчас» приступить к осмотру и обследованию домов и соцобъектов.
В МЧС Тувы и Бурятии также отчитались, что разрушений не зафиксировано, там собирают оперативные группы для обследования домов и соцобъектов.
«Интенсивность сотрясений в Кызыле около 4,5 балов, селе Эрзин около 4,8 балов, селе Сарыг-Сеп около 5 балов, селе Кунгуртуг около 6 балов», — говорится в сообщении тувиноского МЧС.
Также толчки ощущались в Красноярском крае. Там их силу оценили в три балла.
«По предварительным данным жертв и разрушений нет. Проводится смс-информирование населения. На 4:00 утра по местному времени на телефон экстренных служб поступило по данному событию более 25 звонков», — сообщили в краевом МЧС.
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