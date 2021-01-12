Отголоски землетрясения на границе с Монголией дошли до Томской области

Отголоски землетрясения магнитудой 6, 7 баллов с эпицентром недалеко границы Монголии с Россией дошли и до Томска, сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях регионального МЧС России.





«На территории Томской области землетрясение отразилось в виде небольшого покачивания люстр в квартирах», — отметили в обладминистрации.





Как уточнил начальник областного департамента защиты населения Сергей Лукин, они не зафиксировали нарушений в работе коммунальных систем и технологических процессов. Сообщений о каких-либо последствиях сейсмической активности также не поступало. «Большинство жителей региона сейсмического события не заметили», — добавил он.





Отметим, в некоторых домовых чатах томичи обсуждают, что заметили подземные толчки, также на событие отреагировали животные.





Сильное землетрясение зафиксировали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре на территории Монголии, в районе озера Хубсугул, в 25 километрах от границы с Бурятией. По их данным, магнитуда составила 6,7, а очаг находился на глубине 10 км. Первый толчки зафиксированы в 00:32 по мск.