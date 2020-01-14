Отечественные радиомодули 5G будет разрабатывать томский «Микран»

Томская компания «Микран» вошла в число победителей конкурсного отбора компаний-лидеров и получит субсидию в 250 млн рублей на реализацию проекта по тематике «Разработка отечественных модулей 5G средней и большой зоны обслуживания». Победители конкурсных отборов лидирующих исследовательских центров и компаний-лидеров определены в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ», сообщается на портале Российской венчурной компании.

Всего победителями конкурсного отбора компаний-лидеров стали четыре предприятия. Размер одобренных грантов на реализацию каждого из проектов составил от 129 до 250 млн рублей на срок до трех лет. Совокупный объем затрат на проекты с учетом внебюджетных средств составит около 1,2 млрд рублей. Компании будут разрабатывать и выводить на рынок новую продукцию на базе сквозных технологий с улучшенными, по сравнению с существующими на российском рынке аналогами, характеристиками. В результате реализации проектов должно быть обеспечено кратное превышение объемов выручки от реализации новой продукции по сравнению с объемами государственной поддержки.

5G (fifth generation) — это сокращенное название пятого поколения мобильной связи, которое придет на смену существующим сейчас 3G и 4G. За этим сокращением скрывается целый набор технологий, многие из которых еще находятся на стадии разработки. Первое и самое важное следствие внедрения 5G — значительное увеличение скорости передачи данных. В ходе предварительного тестирования было зафиксировано достижение пиковых показателей на уровне 25,3 Гбит/с. Если говорить о реальных скоростях, которые ждут обычных пользователей, то в 5G они достигнут 10 Гбит/с. Для сравнения: сейчас максимальная скорость 4G у абонентов редко превышает 100 Мб/с.

Еще 5G уменьшает задержку сигнала до 1 миллисекунды. Напомним, что сейчас задержки могут достигать 10 миллисекунд в сетях 4G и 100 миллисекунд в 3G. Улучшение этого показателя позволит использовать мобильное подключение даже в тех ситуациях, когда критически важное значение имеет время отклика. Например, для дистанционного управления сельхозтехникой, промышленными роботами или беспилотными автомобилями.





Глобальное распространение сетей пятого поколения приведет, считают эксперты, скорее всего, к постепенной смерти Wi-Fi. Ваш смартфон, планшет или ноутбук всегда и везде будут иметь доступ к интернету, независимо от того, есть рядом роутер или нет.