Отдыхай с кешбэком: туры в Томскую область вошли во второй этап федеральной программы

В России возобновилась продажа туров по программе туристического кешбэка. Программа продлится до 12 апреля. В ней участвуют, в том числе, туры в Томскую область.

Программа туристического кешбэка стартовала в России в 2020 году для поддержи отрасли на фоне пандемии коронавируса. В 2021 году туристическим кешбэком воспользовались почти 1,7 млн россиян, в виде кешбэка им вернулось 6,7 млрд рублей. На 2022 год в рамках национального проекта по туризму на эти цели направлено 5 млрд рублей, для туристов доступно более 2 млн предложений.

Купить готовый тур или просто проживание в отеле можно с 18 января до 12 апреля включительно, а отправиться в путешествие — вплоть до 30 апреля. Воспользоваться круизными путевками по программе можно до конца мая.

От Томской области в программе участвуют сразу несколько туров: «Путешествие в Томск», «Императорский маршрут. Томск», «Путешествие в сердце Сибири», «Томск — сердце Сибири» и другие, а также отели «Сибирь», «Магистрат» и «Smart Hotel KDO Томск».

Приобрести тур или забронировать отель по программе можно на портале мирпутешествий.рф. Оплатить поездку нужно онлайн картой «Мир», на нее же автоматически в течение пяти дней вернется 20 % стоимости поездки — максимально 20 тыс. рублей.

Количество поездок на одного человека не ограничено. В программе участвуют поездки продолжительностью от двух ночей.

Задать вопросы по программе туристического кешбэка можно в колл-центре Ростуризма и ОНФ по тел. 8 (800) 200-34-11 ежедневно с 8 до 20 часов по московскому времени.