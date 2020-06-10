Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. Недополученные доходы Ростуризм оценивает в 1,5 трлн рублей.





В настоящее время власти более 40 регионов России признали эпидемиологическую обстановку подходящей, чтобы открыть отели. По словам Курносова, если же действующие ограничения на внешних рубежах РФ сохранятся, то цены на внутренних направлениях могут вырасти. Это связано с увеличившимся спросом на отечественные курорты.





«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По тому, как происходит бронирование на июль-август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%», — сказал он.





По прогнозу эксперта, рынок въездного туризма в Россию в этом году, скорее всего, будет нулевым.





Межрегиональный туризм в России должен стартовать с 1 июля. За лето туроператоры, железнодорожные и авиакомпании откроют 10 новых направлений внутреннего туризма, в том числе Горный Алтай, Байкал, Хакасию и Калининградскую область.





План открытия турсезона регионы совместно с Ростуризмом, Роспотребнадзором и Минздравом должны подготовить до 15 июня. На сегодняшний день в 25 регионах страны уже работают гостиницы.