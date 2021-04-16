«Отчет для людей, а не чиновников»: дума Томска впервые не приняла отчет мэра

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Депутаты Думы Томска не приняли отчет исполняющего обязанности мэра Томска Михаила Ратнера о деятельности администрации в 2020 году. Фракция ЛДПР, КПРФ, «Яблоко», а также независимые депутаты голосовали против принятия данного отчета.

Изначально голосовали за предложение депутата Алексея Балановского — принять отчет. Вот, как распределились итоговые голоса:

14 —за

21 — против

двое воздержались

Затем голосовали по предложению депутата Думы Василия Еремина не принимать отчет. 18 голосов его поддержали, а для принятия решения нужны были голоса 19 человек. После обсуждения решили переголосовать по этому вопросу:

22 — за

13 против

двое воздержались

Напомним, как распределяются голоса депутатов по фракциям:

Вот, что говорили депутаты о представленном отчете:

Андрей Петров, КПРФ:

«Мы видим, как самый близкий к населению уровень власти фактически остается без денег. Средств не хватает даже на элементарное обеспечение жизнедеятельности города, не говоря о каком-то развитии. В этом мы отличаемся от других городов. Существующая налоговая политика предполагает, что все средства уходят в федеральный центр, а нам остаются только обязанности», — сказал Андрей Петров.

При этом, он отметил, что не все проблемы города можно объяснить отсутствием денег.

«Даже ограниченными средствами можно грамотно распоряжаться. Иногда управленческие решения власти создают проблемы на пустом месте и вызывают негодование. За последнюю пятилетку не удалось определить, в каком направлении к будет развиваться город, где появятся новые комфортные микрорайоны. К сожалению, совсем не работает механизм развития застроенных территорий. У нас есть целые кварталы, где люди до сих пор живут в бараках, но мы придумываем новую территориальную зону О7, что вызывает лишь негодование жителей», — сказал Петров.

В качестве нерешенных проблем он назвал развитие муниципального транспорта, плохо выполненный ремонт дорог. Говоря о деревянном зодчестве, Андрей Петров отметил, что нужно создать вместе с областной властью программу его развития и сохранения. При этом, Петров отметил, что часть сотрудников администрации не идут на контакт с депутатами от оппозиционных партий.

Юрий Ворошилин, ЛДПР:

«Фракция ЛДПР не принимает отчет мэра города Томска. Стоит оговорится, что это отчет о работе администрации за 2020 год, когда руководителем города являлся, и формально до сих пор является Иван Кляйн, работу которого ЛДПР критиковала на протяжении последних лет. То, что мы сейчас имеем в Томске — это системные ошибки, основанные на устаревшем понимании управления городом. Огромное количество рабочих групп Думы города Томска, созданных по самым разным вопросам, говорит о том, что работа Администрации Томска требует разумных реформ управления. Стоит обратить внимание, что город Томск является налоговой основой всей Томской области. А бюджетная обеспеченность в пересчёте на каждого жителя города Томска куда меньше, чем у жителя некоторых сельских поселений. Из города уезжают люди. Чаще всего это молодые специалисты высокого уровня. Средняя заработная плата на уровне 40 000 руб. не мотивирует молодых специалистов оставаться в холодном сибирском городе. Уходит и бизнес. Во многом это ошибки не только, и не столько городской власти, но и работы на уровне области, а иногда и федерации. Однако это и есть задача администрации города — найти баланс интересов между всеми участниками экономического процесса». ​

Он отметил, что в Томске до сих пор не решен вопрос с границами исторического поселения города, при этом растет цена на жилье, отсутствет программа по ремонту учреждений соцсферы.

«Нам видится, что администрации города Томска следует избавляться от неэффективных и не профильных активов. Стоит подумать о приватизации «ТомскФармации» (возможно преобразовать в муниципально-частное предприятие), приватизировать часть недвижимого имущества, мелких земельных участков, бесхозного имущества. Это позволит сосредоточить свои силы на управлении городом, а не имуществом. В последнее время я вижу позитивные изменения в организации деятельности администрации, вижу тесное взаимодействие с населением и депутатами. Безусловно вся эта работа приведёт к тому, к чему мы все стремимся - сделать Томск лучше и сделать его комфортным для томичей», — резюмировал Ворошилин.

Василий Еремин, фракция «Яблоко»:

«Это не отчет, а экономико-статистическое обозрение за 2020 год. Ни одно из актуализированных стратегических направлений социально-экономического развития Томска не представлено в отчете и не подтверждает их реализацию. Не понятно, в чем проявился рост благосостояния населения на основе инновационного развития. При этом отмечается, что производительность труда упала, что на поддержку инновационного бизнеса заложено менее 3 млн рублей, а рост инновационных предприятий не выполнен», — отметил Василий Еремин.







Ксения Фадеева, штаб Навального:

«У меня сложилось ощущение, что отчет сделан для чиновников, для которых самым важным являются цифры. В отчет мэра не вошло о том, сколько человек сидели летом без воды, нет цифр о том, сколько деревьев и кустарников превратились в пеньки, сколько человек пострадали зимой на скользких улицах города. Я не понимаю, зачем приводить статистку о том, что реальная зарплата выросла. Зачем эти цифры, которые не соответствуют реальности? Каждый день в телефонных звонках я слышу о плохой работе городского транспорта, плохой работе коммунальных служб и, боюсь, что томичи оценивают работу администрации скорее негативно».

Игорь Лютаев:

Максим Резников, «Единая Россия»:

«Отчет достаточно объективный. Многие коллеги давали оценку, опираясь на эмоции и политический хайп. По сути дела, мы сегодня оцениваем и себя. Да, задачи, которые были поставлены мэром в прошлом сезоне, не могут получить оценку «отлично». Но задачи практически все были выполнены», — сказал Резников.

Он отметил, что принимает отчет «авансом».

«Надо поддержать моральный дух тех, кто остался без капитана и продолжает работать. Это очень тяжелая работа и огромное им за это спасибо. Предлагаю оценивать честно и по задачам. Ведь задавать вопросы легко, сложно предлагать пути их решения», — резюмировал Резников.

Елена Ульянова, «Партия Роста»:

«Все-таки большинство системных проблем — консолидированная ответственность города и области. Свешивать всех собак на город не совсем справедливо. А чего мы добьемся голосуя против отчета. Что дальше? Я согласна с тем, что многое надо менять, в первую очередь, в кадровой политике. Но не принимая отчет мы перечеркиваем работу каждого сотрудника в жесточайших условиях дефицита бюджета. Давайте представим, что все сотрудники в мэрии коллективно подают в отставку. Найдутся ли среди нас люди, которые займут их посты? Говорить — это одно, а делать другое. Не принимая отчет мэра мы по сути дестабилизируем и без того сложную систему».