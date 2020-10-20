«Отбирать роддом — кощунство»: томички вышли на одиночные пикеты против перепрофилирования роддома № 4

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На площади Ново-Соборной прошли пикеты против перепрофилирования роддома № 4 в ковидный госпиталь. Накануне областные власти объявили, что с 22 октября роддом начнет принимать больных коронавирусом.

«Мне не нравится вся эта ситуация, связанная с перепрофилированием. Не важно, что перепрофилируют — роддом или Больницу скорой медицинской помощи, — комментирует ТВ2 Екатерина. — Я не врач, но не верю в COVID вообще. Я не раз слышала, что ковид — это обычная болезнь. Мои несколько знакомых заболели коронавирусом и выздоровели. Лично я не вижу в этом такой проблемы. Не вижу чумы, что люди идут, падают и умирают».

Другая участница одиночного пикета Алина ранее уже выходила на акцию в поддержку роддома № 4. Девушка беременна и говорит, что не знает сейчас, где именно будет рожать.

«Сейчас творится бардак, о котором многие не знают. Люди не пытаются вникнуть в эту ситуацию, не пытаются понять, что, если отобрать 4 роддом, это будет очень большая потеря. Ведь наравне со смертностью от коронавируса может вырасти и младенческая смертность, и смерть рожениц. Не дай Бог, конечно».

Алина рассказала, что сейчас многие мамы боятся ехать в другие роддома.

«Мне пишут очень много девочек. Одна из них, у нее 37 недель, у нее тревожное состояние, так как она не знает, где рожать. Когда у нее были первые роды, от нее в городе все отказались, кроме 4 роддома. Там ей делали кесарево. У нее очень сложная ситуация, она может умереть при родах, и сейчас ее продолжает вести тот же врач из 4 роддома. Но что будет сейчас, неизвестно. Утром сегодня написала еще одна девочка, которой рожать через две недели, и она тоже не знает, что делать», — рассказывает Алина.

Девушка уверена, что, несмотря на заверения властей, после перепрофилирования роддом вновь не будет открыт.

«Мы понимаем, что после этого роддом не вернется. А даже если и вернется, то я не пойду туда рожать. Понимаете, там будут умирать люди, а их ведь даже не дают хоронить по-человечески. Вы серьезно думаете, что все уйдет, если один-два раза роддом помыть? Плюс меня поражает и то, что в роддоме продолжит работать женская консультация. Это одно здание. Кто-то говорит, что мы подняли истерику, что люди болеют. Но они болели всегда. Мамы и роженицы, детки в этом не виноваты. Забирать роддом — кощунство».

Дежурившие на площади Ново-Соборной полицейские отметили, что одиночные пикеты не запрещены. Они записали имена участниц и предупредили их о том, что будут фотографировать мероприятие.