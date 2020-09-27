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27 сентября,
2020
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«От вокзала до баржи»: томичи проехали на велосипедах по пути спецпереселенцев

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
4 часа назад

В Томске в память жертв политических репрессий провели велопробег. Маршрут выбрали от вокзала Томск-2 до берега реки Томи вдоль переулка Дербышевского. По этому пути отправляли ссыльных на север Томской области. 

«От вокзала до баржи»: томичи проехали на велосипедах по пути спецпереселенцев

В велопробеге приняли участие больше 30 человек, почтить память решили и на автомобилях. Длина маршрута составила пять километров. 

«От вокзала до баржи»: томичи проехали на велосипедах по пути спецпереселенцев
«От вокзала до баржи»: томичи проехали на велосипедах по пути спецпереселенцев

В 1930-е многие тысячи людей прошли путь с Томска-2 сначала в тюрьму, потом на берег реки Томи. Там людей грузили в баржи и отправляли в ссылку в Нарымский край, — рассказал ТВ2 руководитель музея следственная тюрьма НКВД Василий Ханевич. 

«От вокзала до баржи»: томичи проехали на велосипедах по пути спецпереселенцев
«От вокзала до баржи»: томичи проехали на велосипедах по пути спецпереселенцев

Организаторы велопробега этой акцией хотят вспомнить томичку Татьяну Гримблит, которая была расстреляна 1937 году за помощь заключенным. Причислена к лику святых новомученников. Пару дней назад церковь чтила память мученицы Татьяны Гримблит.

«От вокзала до баржи»: томичи проехали на велосипедах по пути спецпереселенцев

«Сегодня мы проехали по пути репрессированных, где позже их расстреливали в тюрьме или отправляли на север Томской области. Это история, которую нельзя забывать. Люди переживали гонения и страдания. Об этих событиях нужно помнить и нельзя этому стыдиться. Этот путь посвящен и памяти Татьяны Гримблит, которая помогала многим репрессированным и ссыльным, навещала их в тюрьмах и приносила еду. Ее несколько раз за это садили в тюрьму, но она не останавливалась помогать», — прокомментировал участник акции Иосиф Штаудингер.

«От вокзала до баржи»: томичи проехали на велосипедах по пути спецпереселенцев

У участницы велопробега Надежды Стаценко в Томскую область в 1930-е сослали бабушку, поэтому для нее важно почтить это место.

«От вокзала до баржи»: томичи проехали на велосипедах по пути спецпереселенцев

Пока не будет осмыслен этот период в нашей  истории, трудно ожидать что-то доброе в нашей стране, — говорит Надежда Стаценко, — Мою бабушку сослали в Вертикос, она через многое прошла. 

«От вокзала до баржи»: томичи проехали на велосипедах по пути спецпереселенцев
«От вокзала до баржи»: томичи проехали на велосипедах по пути спецпереселенцев
«От вокзала до баржи»: томичи проехали на велосипедах по пути спецпереселенцев
«От вокзала до баржи»: томичи проехали на велосипедах по пути спецпереселенцев
«От вокзала до баржи»: томичи проехали на велосипедах по пути спецпереселенцев
«От вокзала до баржи»: томичи проехали на велосипедах по пути спецпереселенцев

В начале 30-х годов прошлого века, во время коллективизации, на север томской области было насильственно выслано более полумиллиона человек. В Нарымский край ссыльных везли на баржах, высаживали в труднодоступных местах. 


Тысячи спецпереселенцев 1930-1940-х годов навсегда остались в местах ссылки — в безымянных массовых могилах. Ямах. На которых давно вырос лес, жилые микрорайоны или образовались свалки. Агентство новостей ТВ2 закончило работу над вторым фильмом из документального цикла «Антропология террора» — «Яма». О трагедии спецпереселенцев рассказывают потомки ссыльных, историки и документы.


Подробнее о маршруте велопробега, читайте в наших следующих материалах.​

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