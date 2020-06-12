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12 июня,
2020
Новости

От укусов клещей пострадали вдвое больше жителей Томской области, чем годом ранее

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

С начала эпидсезона в медицинские организации области обратились 19931 человек, пострадавших от клещей. Из них — 4439 детей. Это почти на 50 % больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.


С 4 по 10 июня 2476 человек обратились из-за присасывания клещей. Наибольшая часть обращений приходится на Томск — 1802, включая 312 детей. Также частые обращения отмечаются в: Асиновском, Колпашевском, Чаинсоком и Шегарском районах.


На данный момент у девяти пострадавших от клещей диагностированы различные клещевые инфекции. Так у двух подтверждён клещевой энцефалит, в том числе у одного ребенка. Также зарегистрировано семь случаев иксодового клещевого боррелиоза.


Продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. За последнюю неделю в Томской области было привито 1078 человек, в том числе 653 ребенка. Всего прививками от КВЭ в текущем эпидсезоне охвачено 34099 человек, из них 6983 ребенка.


Пострадавшим от клещей нужно обращаться в круглосуточные пункты экстренной профилактики клещевых инфекций: в г. Томске - ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника» (Киевская, 74, тел. 55-71-37), ОГАУЗ «Поликлиника №3» (ул. Профсоюзная, 16, тел. 8-906-955-41-16), ОГАУЗ «Поликлиника №4» (отделение № 3, ул. Интернационалистов 2-а, тел.  62-51-60); ОГАУЗ «Детская больница №1»  (Московский тракт, 4, тел. 52-72-23),  жителям области - в приёмные покои районных больниц.

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