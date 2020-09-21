От удара молнии погиб охотник в Кривошеинском районе

Следственный комитет РФ по Томской области сообщает о проводении проверки по факту обнаружения тела 73-летнего мужчины на берегу острова Ташьян в Кривошеинском районе.





По предварительным данным, 18 сентября 2020 года мужчина с друзьями был на охоте на острове Ташьян. Когда началась гроза, то все мужчины, за исключением погибшего, вернулись в охотничью избушку. Позже друзья обнаружили тело друга на берегу.





«При осмотре места происшествия на теле погибшего обнаружены повреждения, характерные для поражения электрическим током. Также обнаружены следы оплавления на сотовом телефоне, находившемся на груди погибшего, и на стволе охотничьего ружья. Основной версией следствия о причине смерти мужчины является поражение электрическим током от удара молнией», — говорится в сообщении СК.





В настоящее время следователи Молчановского МСО устанавливают обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы.