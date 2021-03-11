От схода снега с крыш в Томске пострадали две женщины

Региональное управление МЧС в среду, 10 марта, сообщило о двух случаях схода снега с крыш на людей.

В первом случае снег скатился на 36-летнюю женщину с административного здания на проспекте Ленина. Пострадавшую доставили в больницу, там диагностировали поверхностную травму головы, после осмотра отпустили домой.





Во втором также пострадала женщина, 27-ми лет. На нее снег сошел с крыши жилого дома на проспекте Фрунзе. Девушку отвезли для обследования в ОКБ.





В связи с повышением температур МЧС просит томичей аккуратно ходить вблизи зданий, а водителей не парковать авто у домов, на крышах которых нависает снег.





«Если во время движения по тротуару вы услышали наверху характерный шум схода снега, необходимо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием», — добавили в МЧС.