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11 марта,
2021
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От схода снега с крыш в Томске пострадали две женщины

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Региональное управление МЧС в среду, 10 марта, сообщило о двух случаях схода снега с крыш на людей.

От схода снега с крыш в Томске пострадали две женщины

В первом случае снег скатился на 36-летнюю женщину с административного здания на проспекте Ленина. Пострадавшую доставили в больницу, там диагностировали поверхностную травму головы, после осмотра отпустили домой.


Во втором также пострадала женщина, 27-ми лет. На нее снег сошел с крыши жилого дома на проспекте Фрунзе. Девушку отвезли для обследования в ОКБ.


В связи с повышением температур МЧС просит томичей аккуратно ходить вблизи зданий, а водителей не парковать авто у домов, на крышах которых нависает снег.


«Если во время движения по тротуару вы услышали наверху характерный шум схода снега, необходимо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием», — добавили в МЧС.

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