От реабилитации наркозависимых до детского порно

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24 января в центре Красноярска полицейские обнаружили порностудию, где снимали видео с несовершеннолетними. Организаторы, по мнению следствия, — двое взрослых мужчин — вовлекали в производство порнографии девушек от 15 до 20 лет. Задержал их СОБР прямо во время съемок. Телеграм-канал «Борус» первым сообщил и о штурме студии, и о том, что одним из задержанных оказался бывший томич, директор реабилитационного центра «Енисей» Антон Мишин.

Фото: взято с личного аккаунта в ФБ Антона Мишина

Как говорится в пресс-релизе СКР по Красноярскому краю, «осенью 2019 года подозреваемые, находясь в коттедже и квартире, расположенных в Центральном районе краевого центра, используя фото-, видео- и другую аппаратуру, осуществляли съемку несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов».

Известно, что возраст девушек – от 15 до 18 лет. На данный момент известны личности десяти человек, которые принимали участие в порнографических съемках, среди них есть и несовершеннолетние.

Видео: УМВД по Красноярскому краю

Антон Мишин был единственным учредителем АНО «Центр реабилитации и социальной адаптации «Енисей». Центр занимается «лечением наркомании, алкоголизма и игровой зависимости», сказано на их сайте. Среди официальных партнеров названы ГУФСИН по Красноярскому краю, краевой центр поддержки общественных инициатив и министерство здравоохранения региона. Организация имела лицензию на работу с зависимыми несовершеннолетними, выданную в 2016 году. А в 2019-м выиграла президентский грант на 800 тысяч рублей.

Кроме того, центр «Енисей» участвовал в проекте «Киберпатруль». Проект «обещает стать надежным заслоном для детей от сайтов, содержащих информацию насильственного и экстремистского характера, сведения о наркотиках, оружии и прочих вещах, с которыми детской психике сталкиваться еще рано в силу объективных причин», сказано на сайте реабилитационного центра.



Антон Мишин начал заниматься реабилитацией наркозависимых именно в Томске. На сайте министерства соцполитики Красноярского края опубликован документ, где говорится, что помощью нарко- и алкозависимым людям Антон Мишин занимается с 2006 года. Свой опыт он получил, когда с 2007 по 2009 год работал консультантом по химической зависимости в Томской наркологической клинике «НВ-ЦЕНТР».



«Осознавая всю остроту и серьезность проблем современного общества (особенно среди молодежи), а также понимая недостаточность существующих механизмов их преодоления, Антон Мишин в 2009 году создал инициативную группу поддержки антинаркотического движения. Общественная организация была создана 20 ноября 2009 года», — говорится в документе.

Организация была создана на общественных началах, юридического оформления не требовалось. В январе 2010 года Антон Мишин за свой счет арендовал помещение на переулке Карповском, 12, где организовал группу самопомощи для наркоманов. Членам группы оказывались социально-медицинские и социально-психологические услуги. К концу года группа насчитывала 40 человек. Занятия в проводили бывшие алкоголики и наркопотребители, которые долгое время вели трезвый образ жизни. Участникам, которые смогли пройти реабилитацию и ремиссию, помогали устроиться на работу.

Так, в 2010-2012 годах члены сообщества вели профилактические занятия в Томском наркологическом центре и тренинги в женском кризисном центре «Женский голос». Ребята из группы самопомощи помогали пенсионерам села Новорождественское: окучивали и сажали картофель, разбирали ветхие строения, ремонтировали дома, помогали в заготовке сена и убирали снег.

В 2015 году Антон Мишин перебрался в Иркутск и стал консультантом по химической зависимости в реабилитационном центре «Крепость», в котором также проходили реабилитацию томичи.

Фото: взято с личного аккаунта Антона Мишина