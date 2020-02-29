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29 февраля,
2020
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От полутора лет: в Томске открылся детский сад на Иркутском тракте

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Томске открылся детский сад «Академический», расположенный на Иркутском тракте, 202/2, сообщает пресс-служба мэрии. 

От полутора лет: в Томске открылся детский сад на Иркутском тракте

Учреждение рассчитано на 108 мест,  в частности, там будут работать две группы для детей от полутора до трех лет. 

Как рассказали в мэрии, это первые ясельные места в негосударственной дошкольной организации, созданные в 2020 году в рамках нацпроекта «Демография».


Учреждение расположилось в здании, которое еще в 1980 годы проектировалось как детский сад, но находилось в частной собственности. В помещении провели капитальный ремонт, подключили современные системы безопасности.


Стоимость пребывания ребенка в учреждении будет соответствовать родительской плате за муниципальный детский сад. 


«Сегодня мы используем все инструменты для создания дополнительных мест в детских садах и ясельных группах. В рамках реализации нацпроекта «Демография» новые места создаются не только в государственных, но и в частных садах и группах присмотра и ухода. Также до конца 2021 года мы планируем строительство 10 детских садов на 1827 мест. Два из них будут построены уже в 2020 году, на Иркутском тракте и ул. Высоцкого», —  отметил мэр Томска Иван Кляйн.

В 2019 году на территории Томска было построено два детских сада. До 2021 года власти обещают создать 9533 новых места в частных и государственных дошкольных учреждениях.


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