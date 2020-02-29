От полутора лет: в Томске открылся детский сад на Иркутском тракте

Учреждение рассчитано на 108 мест, в частности, там будут работать две группы для детей от полутора до трех лет.





Как рассказали в мэрии, это первые ясельные места в негосударственной дошкольной организации, созданные в 2020 году в рамках нацпроекта «Демография».





Учреждение расположилось в здании, которое еще в 1980 годы проектировалось как детский сад, но находилось в частной собственности. В помещении провели капитальный ремонт, подключили современные системы безопасности.





Стоимость пребывания ребенка в учреждении будет соответствовать родительской плате за муниципальный детский сад.





«Сегодня мы используем все инструменты для создания дополнительных мест в детских садах и ясельных группах. В рамках реализации нацпроекта «Демография» новые места создаются не только в государственных, но и в частных садах и группах присмотра и ухода. Также до конца 2021 года мы планируем строительство 10 детских садов на 1827 мест. Два из них будут построены уже в 2020 году, на Иркутском тракте и ул. Высоцкого», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.



В 2019 году на территории Томска было построено два детских сада. До 2021 года власти обещают создать 9533 новых места в частных и государственных дошкольных учреждениях.





ПОДДЕРЖИ ТВ2! ​