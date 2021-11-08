«От окраин к центру!»: что представляет проект бюджета Томска на 2022 год

Публичные слушания по проекту бюджета Томска на 2022 пройдут 23 ноября в дистанционном формате. Предложения и замечания по проекту бюджета будут приниматься по 22 ноября включительно, сообщает пресс-служба Думы Томска.

«Практически ни у кого не было разногласий, что концепция бюджета на следующий год должна быть «От окраин к центру!». Это дополнительное финансирование дорог второй и третьей категорий, благоустройство дворовых территорий, создание условий для комфортного проживания томичей в их родном городе. То, о чем нам говорят и просят на приемах и встречах люди, то, что, считаю, необходимо сделать в первую очередь. И такой подход мы будем отстаивать на согласительной комиссии», — отмечал ранее спикер гордумы Чингис Акатаев.

Согласно проекту бюджета на 2022 год, общий объем доходов города прогнозируется в сумме 16,648 млрд рублей. Расходы запланированы в размере 17,445 млрд рублей. Бюджет города сформирован с предельным дефицитом в сумме 797,1 млн рублей. Исходя из этого, объем муниципального долга также увеличится и составит 5,734 млрд рублей.

Расходы бюджета на социальную сферу оцениваются в 11 млрд рублей. Большая часть из них направлена на образование. Основной объем финансирования здесь федеральный, деньги пойдут на выплату зарплат.

В 2022 году по программам расселения аварийного жилья в Томске планируется предусмотреть 420,6 млн рублей, из них 244,9 млн рублей – за счет местного бюджета, остальное – за счет регионального и федерального. Администрация планирует расселить 3680 кв.м аварийного жилья.

На реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» в Томске планируется направить 586 млн рублей.

На реализацию мероприятий нацпроекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено 210 млн рублей. Деньги предполагается направить на комплексный ремонт 11 магистралей общей протяженностью 15 км. Также планирует отремонтировать участки тротуаров на ул. Гагарина, Беринга, Карла Маркса и Сибирской. Предварительная стоимость работ составляет около 40 млн рублей.

150 млн рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» направят на благоустройство 17 общественных пространств, которые выбрали томичи во время рейтингового голосования. Предполагается, что работы пройдут в Буфф-саду, в скверах по ул. Ф. Мюнниха, 12/1, Сибирская, 82, 99-101, М. Горького, 58, в сквере имени Героя Советского Союза Василия Смирнова (Кольцевой проезд, 12а), в сквере у памятника «Семейные узы», у ДК «Маяк», в пос. Хромовка и пр.

На строительство сетей наружного освещения в проекте бюджета Томска на следующий год запланировано 10 млн рублей. Однако этих средств не достаточно, поэтому при возможности ежегодную сумму на освещение необходимо увеличить до 15 млн. Данный вопрос будет рассмотрен в рамках согласительной комиссии. Пока же в список улиц, где необходимо установить наружное освещение в 2022-2024 годах, вошли больше 40 наименований. Среди них пер. Островского, Добролюбова, Шегарский, Строительный, Ракетный, ул. Тракторная (дер. Лоскутово), Дзержинского (село Дзержинское), пер. Источный, ул. Бархатная, Карельская (пос. Просторный), мкр. Народный, Озерки и пр.