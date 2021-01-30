От коронавируса в Томской области умерли еще два человека

За сутки в Томской области от коронавируса скончались два человека, сообщает оперштаб. Число умерших от COVID-19 в Томской области, по официальным данным, увеличилось до 263. За сутки медики диагностировали коронавирус у 93 человек. 124 человека выздоровели.

«По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции двух человек. Оба входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. Пациенты страдали гипертонией, ожирением, у одного из них была ишемическая болезнь сердца, — сообщает оперштаб.





За все время пандемии в Томской области выявлено 28 143 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 25 280 человек выздоровели.