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30 января,
2021
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Новости

От коронавируса в Томской области умерли еще два человека

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

За сутки в Томской области от коронавируса скончались два человека, сообщает оперштаб. Число умерших от COVID-19 в Томской области, по официальным данным,  увеличилось до 263. За сутки медики диагностировали коронавирус у 93 человек. 124 человека выздоровели.

От коронавируса в Томской области умерли еще два человека

«По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции двух человек. Оба входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. Пациенты страдали гипертонией, ожирением, у одного из них была ишемическая болезнь сердца, — сообщает оперштаб. 


За все время пандемии в Томской области выявлено 28 143 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 25 280 человек выздоровели.

От коронавируса в Томской области умерли еще два человека

В России за последние сутки подтвердили 19 032 случая коронавируса, в общей сложности заразились 3 832 080 человек. За сутки зафиксировано 512 смертей от коронавируса, выписались за сутки 24 502 человека. 



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