От коронавируса в Томской области за сутки умерло три человека

За последние сутки в Томской области зафиксирован 221 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 218 пациентов, трое — скончались.
Всего за все время в регионе коронавирусом заразились 57 422 человека, выздоровели 41 622 пациента. Количество умерших достигло 640 человек.
В эту статистику не входит в Северск. По данным на сайте ФМБА России, на 7 декабря за все время в городе зафиксировано 16 234 случаев заболевания, 12 746 человек — здоровы.
За последние сутки в России выявлено 31 096 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 1 182 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 34 615 человек.