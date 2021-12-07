От коронавируса в Томской области за сутки умерло три человека

Всего за все время в регионе коронавирусом заразились 57 422 человека, выздоровели 41 622 пациента. Количество умерших достигло 640 человек.

В эту статистику не входит в Северск. По данным на сайте ФМБА России, на 7 декабря за все время в городе зафиксировано 16 234 случаев заболевания, 12 746 человек — здоровы.