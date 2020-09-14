«От цифр хочется плакать»: кандидаты и партии о явке и досрочном голосовании в ходе выборов в думу Томска

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В Томске завершилось голосование на выборах депутатов в думу города. Многие предполагали, что явка значительно вырастет. Этому способствовало и количество зарегистрированных кандидатов, и появление новых партий, а также информационный шум вокруг кампании — отравление Алексея Навального и выход фильма, снятый оппозиционным политиком.

Однако, если вычесть результаты предварительного голосования, по состоянию на 18.00 в Томске проголосовало менее 10% избирателей.

Публикуем мнения представителей партий и кандидатов о прошедшем голосовании.

Фото: Томское отделение Единой России

Галина Немцева, «Справедливая Россия»

«Пока рано говорить. Низкая явка. Но заметила много молодежи. Это хорошо».​

Партия «Новые люди»

«Мы ожидали, что большее число томичей дойдёт до избирательных участков. К сожалению, явка оставляет желать лучшего. Что касается нарушений, то в основном они носили технический характер. Многие наши наблюдатели отмечали низкий уровень подготовки членов УИК. Кроме того, были замечания к организации процесса выездного голосования. Не всегда выезды происходили по заявке. На документах отсутствовала «шапка», а имена голосовавших дописывали от руки. Наблюдатели от "Новых людей" присутствовали на всех участках и фиксировали нарушения».

Василий Еремин, «Яблоко»

«Можно смотреть на эти цифры и плакать. Народ не откликнулся на призывы ни одной более-менее оппозиционной партии. Если бы не 7%, так называемого, досрочного голосования, получается, что явка была бы 10%. Что это такое? Или полное неверие во власть, или нравится так жить? Даже не знаю, какой найти ответ. Мы сидим, ждем подсчета голосов. Я растерян и подавлен от безразличия к своей судьбе, к судьбе томского народа. Потому что, из примерно 60 тысяч человек, которые пришли голосовать, 30 голосовали без кворума, наблюдателей и так далее. Можно предположить, что это были те, которых попросили приехать и проголосовать. Поэтому ничего мы не ждем от этих выборов. Надеемся, что хотя бы один мандат получим. Просто обидно, что народу все равно. Значит будем жить в нищете и бесправии.

Мы выложились по полной. И ходили, и встречались, и призывали. Не знаю, как еще можно было привлекать народ. А власть безмолвствовала. На голосование никто не пригласил, стандартные приглашения отсутствовали полностью. Люди сегодня жалуются, что не знали, где голосовать. То есть, сегодняшняя власть взяла тот же самый курс, что и пять лет назад: чем меньше знают и меньше придут, тем выгоднее для нее. Такой мой вывод».

Ксения Фадеева, штаб Алексея Навального

«Сейчас мы сидим в штабе, ждем результатов. Я думаю, что они будут относительно скоро, так как явка очень маленькая. На шесть вечера явка была меньше 17%. Власть всячески пыталась использовать административный ресурс, участковым комиссиям спускались списки для надомного голосования, что запрещено. Мы писали жалобы, отбивали все это. Но существенно на результаты это вряд ли повлияет».

Наталья Барышникова, КПРФ

«Очень низкая явка не только в Томске, но и во всех муниципальных образованиях Томской области. Где-то пониже, где-то повыше. Конечно, это очень грустно, очень печально, что люди не идут голосовать. Я сейчас возвращаюсь из Томского района, на трассе огромный поток машин — люди едут с дач и не хотят идти на выборы. Причины у всех разные. Кто-то считает, что он в политике вообще не участвует. На мой взгляд очень глубокое заблуждение. Кто-то считает, что за них все уже решено и от их голоса ничего не зависит. На мой взгляд, конечно, административный ресурс очень сильно повлиял на выборы. Особенно, в сельской местности.

Досрочное голосование... С одной стороны благодаря ему явка в Томске больше, чем по сравнению с 2015 годом. Тогда на досрочке проголосовали 1445 человек, а в этом году — почти 25,5 тысяч. Но если бы у нас избирательная кампания проходила в рамках закона по-честному, то можно было и не переживать за него. Но у нас, как на войне, есть герои, а есть подлецы и предатели, которые стараются сфальсифицировать результаты выборов, а досрочное голосование очень хорошая возможность для этого. Поэтому доверия в этом плане нет».