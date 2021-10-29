От 6 до 14 лет: Кемеровский суд назначил наказание фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишни»

Суд Заводского района Кемерово начал оглашать приговор по первому делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Всего на скамье подсудимых по различным уголовным делам о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» оказались 15 человек.
Согласно решению суда, руководители виновны в оказании услуг, повлекших смерть людей, а участвовавшие в тушении здания пожарные — в халатности.
Обвиняемыми по делу проходят восемь человек. Трое из восьми обвиняемых частично признали вину, отмечает «Ъ-Сибирь». Судебный процесс по делу шел два года.
Гендиректора компании-владельца ТЦ Юлию Богданову приговорили к 14 годам лишения свободы. Управляющую «Зимней вишней» Надежду Судденок приговорили к 13 с половиной годам колонии. Техническому директору ТЦ Георгию Соболеву назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы.
Главу компании «Системный интегратор», обслуживавшей пожарную сигнализацию в ТЦ, Игоря Полозиненко приговорили к шести с половиной годам колонии.
Охранника ТЦ Сергея Антюшина приговорили к восьми годам колонии. Руководителя тушения пожара в «Зимней вишне» Андрея Бурсина и начальника пожарного караула Сергея Генина осудили на шесть и пять лет лишения свободы соответственно.
Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, 37 из которых дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша: вода залила светильник, после чего в проводке произошло короткое замыкание. Было установлено, что в здании не работала противопожарная сигнализация, а все эвакуационные выходы были закрыты.