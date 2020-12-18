От 500 рублей до 3 тысяч: сколько стоит елка в Томске

В 2020 году в Томске будут работать 24 елочных базара. Пункты продажи елей и пихт будут размещены во всех районах города и жители города смогут выбрать для себя самый удобный.



Напомним, первые городские елочные базары начали свою работу с 12 декабря, а большинство торговых точек открывается с 17-18 декабря, они будут работать для посетителей с 09 до 21 часов, без выходных.



​В Томске стоимость новогодних елей в 2020 году составит от 500 до 3 тысяч рублей, в зависимости от объема и высоты хвойного дерева.





Сотрудники отделов потребительского рынка районных администраций в связи с действующими эпидемиологическими ограничениями на территории Томской области разъяснили предпринимателям требования о соблюдении масочного режима при организации продаж.