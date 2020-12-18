Добрые новости
18 декабря,
2020
1
фото
Новости

От 500 рублей до 3 тысяч: сколько стоит елка в Томске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В 2020 году в Томске будут работать 24 елочных базара. Пункты продажи елей и пихт будут размещены во всех районах города и жители города смогут выбрать для себя самый удобный. 

Напомним, первые городские елочные базары начали свою работу с 12 декабря, а большинство торговых точек открывается с 17-18 декабря, они будут работать для посетителей с 09 до 21 часов, без выходных.

​В Томске стоимость новогодних елей в 2020 году составит от 500 до 3 тысяч рублей, в зависимости от объема и высоты хвойного дерева.


Сотрудники отделов потребительского рынка районных администраций в связи с действующими эпидемиологическими ограничениями на территории Томской области разъяснили предпринимателям требования о соблюдении масочного режима при организации продаж.

От 500 рублей до 3 тысяч: сколько стоит елка в Томске

В Октябрьском районе томичи могут купить ели по адресам: ул. Пушкина, 21д, ул. Пушкина, 25а, Иркутский тракт, 179, ул. Сергея Лазо, 15, Иркутский тракт, 61, ул. П. Нарановича, 10, ул. Бирюкова, 26 и ул. Ивановского, 22.


На территории Кировского района елочные базары будут размещаться по адресам: пр. Кирова, 38, пр. Ленина, 15, ул. Мокрушина, 9, Учебная, 48д.


В Ленинском районе ели будут продаваться на: пр. Мира, 21, ул. 79 Гвардейской дивизии, 13в, ул. Интернационалистов, 9, ул. Интернационалистов, 3а, пр. Мира, 27, ул. Ференца Мюнниха, 8, пр. Ленина, 165


В Советском районе откроются елочные базары на: пр.Фрунзе, 119, пр. Фрунзе, 119ж, ул. Красноармейская, 44, ул. Сибирская, 111б, ул. Киевская, 13.


Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.