От 500 рублей до 3 тысяч: сколько стоит елка в Томске

В 2020 году в Томске будут работать 24 елочных базара. Пункты продажи елей и пихт будут размещены во всех районах города и жители города смогут выбрать для себя самый удобный.
Напомним, первые городские елочные базары начали свою работу с 12 декабря, а большинство торговых точек открывается с 17-18 декабря, они будут работать для посетителей с 09 до 21 часов, без выходных.
В Томске стоимость новогодних елей в 2020 году составит от 500 до 3 тысяч рублей, в зависимости от объема и высоты хвойного дерева.
Сотрудники отделов потребительского рынка районных администраций в связи с действующими эпидемиологическими ограничениями на территории Томской области разъяснили предпринимателям требования о соблюдении масочного режима при организации продаж.
В Октябрьском районе томичи могут купить ели по адресам: ул. Пушкина, 21д, ул. Пушкина, 25а, Иркутский тракт, 179, ул. Сергея Лазо, 15, Иркутский тракт, 61, ул. П. Нарановича, 10, ул. Бирюкова, 26 и ул. Ивановского, 22.
На территории Кировского района елочные базары будут размещаться по адресам: пр. Кирова, 38, пр. Ленина, 15, ул. Мокрушина, 9, Учебная, 48д.
В Ленинском районе ели будут продаваться на: пр. Мира, 21, ул. 79 Гвардейской дивизии, 13в, ул. Интернационалистов, 9, ул. Интернационалистов, 3а, пр. Мира, 27, ул. Ференца Мюнниха, 8, пр. Ленина, 165
В Советском районе откроются елочные базары на: пр.Фрунзе, 119, пр. Фрунзе, 119ж, ул. Красноармейская, 44, ул. Сибирская, 111б, ул. Киевская, 13.