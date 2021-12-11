От 500 рублей: где купить елку в Томске

43 участка для размещения елочных базаров определены в Томске. На сегодняшний день предприниматели заявились на работу на 20 из них.

Первые елочные базары начнут работу уже в это воскресенье, 12 декабря. К 15 декабря развернутся все места продажи. Они будут работать для посетителей с 9 до 21 часов, без выходных.

В Томске стоимость новогодних елей и пихт в 2021 году составит от 500 до 3000 рублей, в зависимости от объема и высоты хвойного дерева.