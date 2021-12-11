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От 500 рублей: где купить елку в Томске

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43 участка для размещения елочных базаров определены в Томске. На сегодняшний день предприниматели заявились на работу на 20 из них.

Первые елочные базары начнут работу уже в это воскресенье, 12 декабря. К 15 декабря развернутся все места продажи. Они будут работать для посетителей с 9 до 21 часов, без выходных.

В Томске стоимость новогодних елей и пихт в 2021 году составит от 500 до 3000 рублей, в зависимости от объема и высоты хвойного дерева.

В Октябрьском районе елочные базары традиционно открываются по адресам: улица Пушкина, 21д и 25а, Сергея Лазо, 15, Бирюкова, 26, Нарановича,10, Ивановского,22, а также на Иркутском тракте, 61 и 179.

В Кировском районе – на улицах Мокрушина, 9, Учебной, 48д, а также про проспектам Ленина,15 и Кирова, 38.

В Советском районе – улица Красноармейская, 44, улица Сибирская, 111б, улица Киевская, 13 и проспект Фрунзе, 119 и 119ж.

В Ленинском районе улица Интернационалистов, 3а и 9, улица Ференца Мюниха, 8 и улица 79-й Гвардейской Дивизии, 13в, а также по проспектам Мира, 21, 27 и Ленина, 165.

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