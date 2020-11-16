От 3700 рублей: сколько стоит продуктовая корзина в Сибири

Новосибирскстат проанализировал минимальную стоимость месячной корзины продуктов в регионах Сибири. В Томской области минимальный набор продуктов за год подорожал на 4,3 % и составил 4166 рублей.

Для сравнения. В Новосибирской области стоимость месячного набора продуктов питания в октябре 2020 года составила 4376 рублей. За год потребительская корзина подорожала на 4,7%. В Кемеровской области набор продуктов можно купить за 4080 рублей (рост составил 3,9%). В Иркутской — за 4632, за год цена увеличилась на 4 %.





Среди регионов Сибири самая высокая стоимость набора сложилась в Красноярском крае (4842 рублей), а самая низкая – в Омской области (3768 рублей). В Омске за год корзина продуктов подорожала на 6,1% — это максимальный прирост в Сибири.





Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определяется на основе цен на продукты питания, входящие в него, и норм их потребления для одного человека. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления.





В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 29,6%, на долю молочных продуктов приходится 21,7%, мяса и мясопродуктов – 17,5%, плодов и овощей – 12,7%, жиров – 5,5%, рыбы – 4,7%, чая, соли и специй – 3,8%, яиц – 2.1%, сахара и кондитерских изделий – 2,4%.





С начала года инфляция в Томской области составила 3,2 %. Больше всего за прошлый месяц подорожал сахар (19 %), шампунь (13 %), икра (9,5 %).