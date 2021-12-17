От 33 до 45 тысяч: сколько получают учителя в разных районах Томской области

Средняя заработная плата учителей составляет 42,5 тысяч рублей, однако она сильно отличается по районам. В северных районах зарплата педагогов с учетом северных надбавок существенно выше, чем в южных, нередко в разы. В Томске средняя зарплата работников образования составляет 38 тысяч рублей, в Томском районе – 40 тысяч, в Северске – 45 тысяч, в Шегарском и Первомайском районах – 34 тысячи, в Кожевниковском – 33 тысячи. При увеличении должностных окладов учителям до 70% от заработной платы необходимо существенно увеличивать фонд заработной платы (ФОТ), для этого потребуется поддержка федерального бюджета.



Один из оптимальных вариантов решения проблемы – переход на отраслевую систему оплаты труда, говорят участники совещания. Они раскритиковали подушевое финансирование, когда заработная учителей напрямую зависит от количества учащихся в школе. По мнению участников совещания, этот подход нуждается в корректировке.

Участники совещания предложили провести индексацию окладной части работников образования, однако в настоящее время в бюджете на эти цели средства не заложены. Кроме того, предложено установить базовую часть зарплаты учителей не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который с января 2022 года составит 13 890 рублей.



Одновременно участники круглого стола обсудили еще одно общественное предложение экспертов Народного фронта, которое касается подготовки руководящих кадров для бюджетных учреждений сферы образования.



«По итогам региональной конференции Народного фронта мы направили общественные предложения главе региона, которые касаются в том числе сферы образования. В частности, в одном из предложений речь идет об увеличении должностных окладов педагогическим работникам сферы образования Томской области до 70% от заработной платы. Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендовала увеличить должностные оклады педагогическим работникам сферы образования до 70% от заработной платы. Однако в настоящий момент эта рекомендация на территории Томской области не выполняется», — рассказала директор Регионального центра развития образования Надежда Лыжина.