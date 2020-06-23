От 3 до 7 %: в Томской области выросли оптовые цены на бензин

У «Газпромнефть-Региональные продажи» тонна АИ-92 продается по цене 53 400 рублей, за неделю рост составил 2,89 %. Стоимость бензина АИ-95 составляет 58 300 рублей за тонну (недельный рост составил 7,56 %), цена на летнее дизельное топливо возросла на 3,98 % и установилась на отметке в 53 600 рублей за тонну.

Так, с 11 по 22 июня у «Томскнефтепродукт» ВНК (НК «Роснефть») стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 3,29 % и составила 53 300 рублей за тонну. Тонна АИ-95 подорожала на 5,01 % – до отметки 56 600 рублей. Летнее дизтопливо продается по цене 52 900 рублей за тонну, что выше стоимости прошлого периода на 2,92 %.

В Томской области выросли оптовые цены на бензин и дизельное топливо, следует из мониторинга регионального УФАС.

При этом розничные цены поменялись лишь на заправках «Сибнефтепродукта», работающего под брендом Elke Auto. Стоимость АИ-92 возросла на 0,25 % и составила 40,40 рублей за литр, АИ-95 подорожал на 0,47 % и теперь стоит 42,80 рублей за литр. Цена летнего дизельного топлива установилась на отметке в 49,00 рублей за литр (таким образом, рост составил 3,59 %).





На заправках «Томскнефтепродукта» стоимость бензина марки АИ-92 составляла 40,55 рублей за литр, бензина марки АИ-95 — 43,05 рублей за литр, розничная цена одного литра зимнего дизельного топлива составляла 49,40 рублей за литр.





На заправках «Газпромнефть-Центр» стоимость бензина марки АИ-92 составляла от 39,85 до 40,75 рублей за литр, диапазон цен на бензин марки АИ-95 составлял от 42,15 до 43,15 рублей за литр, розничная цена на летнее дизельное топливо – от 49,00 до 49,50 рублей за литр.





На минувшей неделе сообщалось о рекордном росте оптовых цен на бензин Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Эксперты объяснили рост дефицитом бензина, который сложился на рынке, и спросом со стороны автозаправочных станций и трейдеров, восстанавливающимся быстрее производства на нефтеперерабатывающих заводах. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала проверку рекордного роста биржевых цен на автомобильный бензин Аи-95. Ведомство подозревает, что причиной этого явления может быть сговор на рынке.





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