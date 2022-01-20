Свидетели Иеговы* из Северска получили от 3 до 7 лет колонии. Что о них известно

Северский городской суд вынес приговоры членам местной общины Свидетелей Иеговы* Евгению Коротуну, Андрею Колесниченко и Алексею Ершову. Они получили реальные сроки по уголовным делам об участии в деятельности экстремистской организации. Рассказываем о том, что известно об этих людях и на чем строились дела против них.

Евгений Коротун. 7 лет колонии

Автор: Сайт «Свидетели Иеговы в России» Автор: Сайт «Свидетели Иеговы в России»

Евгений Коротун 15 лет проработал на Северском Химическом комбинате, позже был сантехником и занимался изготовлением мебели, в апреле 2020 года вышел на пенсию. 51-летнего Коротуна обвиняли в организации экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.2 УК). Дело возбудили на основании показаний двух женщин (Киры Клишевой и сотрудницы Росгвардии Елены Студёновой), которые изображали интерес к Библии, при этом передавая записи богослужений Свидетелей Иеговы* в ФСБ. Группа лиц под его руководством якобы проводила «закрытые конспиративные собрания», распространяла «запрещенную литературу» и вела работу «по вербовке и вовлечению новых участников из числа жителей города Северска». Судья Светлана Чеботарева удовлетворила требование обвинения приговорить главу городской общины к 7 годам колонии с ограничением свободы на год, ему также на 5 лет запретили заниматься преподавательской деятельностью и распространять образовательные материалы. О возбуждении дела против Евгения Коротуна стало известно в июле 2020 года, следствие считало, что он руководил общиной свидетелей Иеговы* в Северске, зная о ее запрете. В последнем слове Коротун рассказал, что провел в СИЗО почти 16 месяцев из-за недоказанной попытки воздействовать на свидетеля, мужчина считает, что показания свидетеля изменил следователь. Глава северской общины Свидетелей Иеговы* добавил, что право исповедовать любую религию гарантировано гражданам России Конституцией, и напомнил об оправдательном приговоре для Свидетеля Иеговы* из Владивостока Дмитрия Бармакина, в деле которого судья ссылался именно на это конституционное право.

Андрей Колесниченко. 4 года колонии

Автор: Сайт «Свидетели Иеговы в России» Автор: Сайт «Свидетели Иеговы в России»

Последние 14 лет Андрей Колесниченко занимался изготовлением мебели, сотрудники ФСБ задержали его прямо на рабочем месте. Дело против него возбудили в марте 2020 года, 51-летнего мужчину обвиняли в участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК) Колесниченко — муж сестры Евгения Коротуна — тоже входил в северскую общину Свидетелей Иеговы*. Обвинение также построено на показаниях Киры Клишевой, которая изображала интерес к Библии, записывала богослужения на видео и передавала записи сотрудникам спецслужбы. «В моем деле нет ни одного пострадавшего и ни одного потерпевшего. Неужели надуманная или воображаемая угроза может являться основанием для моего обвинения? Я считаю, что нужно быть очень осторожным, обвиняя верующих людей в экстремизме», — говорил Колесниченко на суде. Сегодня судья Ялчин Бадалов удовлетворил требование прокуратуры и приговорил его к 4 годам колонии общего режима с ограничением свободы на год, запретив на 5 лет распространять образовательную информацию и работать в образовательных учреждениях.

Алексей Ершов, 3 года колонии

Автор: Сайт «Свидетели Иеговы в России» Алексей Ершов с женой перед вынесением приговора 19 января Автор: Сайт «Свидетели Иеговы в России» Алексей Ершов с женой перед вынесением приговора 19 января

Инженер Алексей Ершов работал старшим техником и механиком, преподавал в профессионально-техническом училище, сейчас — пенсионер. Как и к другим фигурантам дела, в квартиру к Ершову сотрудники ФСБ пришли утром 14 июля 2020 года, обыск длился около 5 часов. 68-летнего мужчину обвиняли в участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК) — ему вменили в вину присутствие на «конспиративном собрании в форме коллективного религиозного богослужения». Дело Ершова также было основано на видеозаписях, сделанных Кирой Клишевой, и ее показаниях. «Свидетели Иеговы* — полезные члены общества и не представляют угрозы для безопасности стран, в которых они живут. Мы уважаем государственную власть, следуя библейским повелениям», — говорил Алексей Ершов в своем последнем слове. Прокурор заявил, что Ершов, как и Евгений Коротун, являлся организатором, а не рядовым участником северской общины Свидетелей Иеговы*, и требовал для него срок в 5 лет. Но осудили Ершова все-таки по статье об участии в деятельности организации — 19 января судья Ялчин Бадалов приговорил его к 3 годам колонии общего режима с ограничением свободы на год и запретом ведения образовательной деятельности на 5 лет.

Напомним, подозреваемыми по этому делу проходят еще двое жителей Северска: Андрей Ледяйкин и Сергей Белоусов, мужчинам может грозить от 2 до 6 лет лишения свободы. 17 ноября 2021 года судья Северского городского суда Светлана Чеботарева также приговорила к 4 годам условно 80-летнюю Елену Савельеву за разговоры о религиозных воззрениях свидетелей Иеговы*.