От 2 до 5 млн рублей: сколько заработали прокуроры Томской области

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Сотрудники прокуратуры Томской области опубликовали сведения о своих доходах за 2019 год.

Самым богатым прокурором оказался начальник прокуратуры Чаинского района Александр Ульянов, он задекларировал доход в 5,3 миллиона рублей. Из них — 2,567 млн рублей Ульянов получил, продав свое имущество. В собственности прокурора указан земельный участок площадью в 24 кв. метра, и квартира в 48,5 кв. метра.

На втором месте находится руководитель областного ведомства, новый прокурор Александр Семенов. За прошлый год он заработал более 4,3 миллионов рублей. В собственности у него также имеется земельный участок в 45 кв. метров, квартира в 88,5 кв. метров, доля в квартире размером в 139,3 кв. метров. В пользовании квартира площадью 120,1 кв. м. Его супруга за год заработала 145,9 тысяч рублей. В долевой собственности у нее два жилых дома в 62 и 226,6 кв. метров, автомобили марок «Mercedes-Benz GL350CDI» и «ГАЗ-69А», а также объект незавершенного строительства площадью в 35 кв. метра. Также в декларации указаны доли и полное владение в восьми земельных участках площадью от 395 до 1260 кв. метров.

Фото: Дума Томской области

На третьем месте по доходам – прокурор города Стрежевой Дмитрий Петров, который задекларировал доход в 4,1 миллиона рублей. В собственности сотрудника две квартиры в 54,1 и 38,5 кв. метра. В пользовании — квартира в 66,1 кв. метр. Жена Петрова заработала в прошлом году 212,5 тысяч рублей.

Первый заместитель прокурора Михаил Дружинин за год заработал 3,5 миллиона рублей. В собственности одна квартира в 60 кв. метров. В пользовании — квартира в 129 кв. метра и земельный участок в 1500 кв. метра.

Заместитель прокурора Томской области Игорь Кошель заработал 3,369 миллиона рублей. Он владеет квартирой в 65,4 кв. метра, несколькими земельными участками, автомобилями «Toyota Land Cruiser Prado2, «УАЗ 31512012», автоприцепом «ГАЗ-704». Его жена заработала больше миллиона рублей. Ей также принадлежит квартира в 62,5 кв. метра.

Заместитель прокурора Томской области Александр Ткаченко заработал 3,363 миллиона рублей. Он владеет квартирой площадью в 78 кв. метра, автомобилем «Lexus RX 350». Жена Александра Ткаченко заработала за 2019 год 1,3 миллиона рублей.

Добавим, что наибольший доход из жен прокурора показала супруга прокурора Бакчарского района Андрея Истомина. За прошедший год Андрей Истомин задекларировал доходы в размере 2,58 миллиона рублей, а его супруга — больше 38 млн рублей.

Истомин владеет квартирой в 38,1 кв. метра и жилой комнатой в 15,9. кв. метров, автомобилем марки «Киа Спортейдж». В пользовании служебное жилье, в 56,5 к кв. метра. Его жене принадлежит квартира в 200 кв. метров, земельный участок в 1579 кв. метров и гараж в 195 кв. метра. В пользовании есть еще две квартиры в 56,5 и 82,2 кв. метра.

Наименьший доход показал прокурор Томского района Виктор Гречман — «всего» 2,1 млн. рублей.