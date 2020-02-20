Осужденный на шесть лет томский свидетель Иеговы пожалуется в ЕСПЧ
Сегодня в томском Областном суде прошло заседание по делу Сергея Климова — свидетеля Иеговы, которого приговорили к шести годам лишения свободы за руководство «экстремистской деятельностью».
Суд решил не удовлетворять Сергею Климову и его адвокату в Артуру Леонтьеву апелляционную жалобу и оставить в силе приговор Октябрьского районного суда Томска. Теперь защитник намерен дойти до ЕСПЧ.
«После получения апелляционного решения будет направлена жалоба в ЕСПЧ и будет решён вопрос о подаче кассационной жалобы», — сказал ТВ2 Артур Леонтьев.
В апелляционной жалобе указывалось на то, что суд первой инстанции совещался по уголовному делу не более двух часов. Также в деле отсутствовало заключение специалиста-религиоведа. Такое заключение к апелляции приготовил бывший замначальника отдела соцполитики аналитического управления аппарата Совета Федерации Сергей Иваненко, который защитил докторскую о эволюции идеологии Свидетей Иеговы с 2006 года по 2018.
В своем заключении Иваненко говорит, что Сергей Климов является верующим, относящим себя к религиозной конфессии Свидетелей Иеговы (всемирному духовному объединению), но не ассоциирует себя с каким-то конкретным юридическим лицом.
«Также религиоведческое исследование показывает, что Климовым С.Г. не предпринимались меры, направленные на создание или воссоздание какой-либо религиозной организации. Им совершались обычные для Свидетеля Иеговы действия, вытекающие из внутреннего (канонического) устройства конфессии Свидетелей Иеговы. К ним относятся произнесение проповедей, обсуждение с единоверцами духовных вопросов и библейских текстов, совместное исполнение религиозных песен», — говорится в заключении эксперта.
Напомним, суд вынес приговор Сергею Климову 5 ноября 2019 года к шести годам общего режима. Также ему запретили заниматься общеобразовательной деятельностью и посещать массовые религиозные мероприятия.Суд признал, что Сергей Климов является руководителем местной религиозной организации «Северная, Томск» и установил, что Климов проводил богослужения и призывал верующих порвать отношения с теми родственниками, кто не является свидетелем Иеговы. В суде считается доказанным участие Сергея Климова в «вербовке» новых последователей, сборе пожертвований и пропаганде отказа от медицинского вмешательства.
В своем последнем слове Сергей Климов признал себя свидетелем Иеговы и поблагодарил свою семью, друзей, которые его поддерживали на протяжении всего судебного процесса. Жена Сергея Климова также осталась недовольная приговором, она не считает вину мужа доказанной.
«Мой муж ни в чем не виноват. Даже со стороны прокуратуры не было доказано вины, — рассказала Юлия Климова после приговора суда. — Пострадавших нет. Сергей никого не убивал, не ограбил, не избил. В этой ситуации единственные пострадавшие - это наша семья. Он, я, наши родители. Естественно, я не согласна с решением. Для меня все это немыслимо».
Напомним, обвинение (прокурор Дарина Калинина) попросило суд назначить Сергею Климову семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Защита, в свою очередь, заявила, Сергея Климова нужно оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ. И что суду следует критически оценивать показания тайного свидетеля под псевдонимом Е. В. Павлов. Этот свидетель неоднократно путался в даче показаний, а также не стал отвечать на вопросы защиты.
Уголовное дело в отношении Сергея Климова было возбудили в июне 2018 года.
Сразу после задержания жена Сергея Климова написала открытое письмо советнику президента. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека отреагировал на это обращение. В Генеральную прокуратуру было направлено обращение с просьбой проверить законность уголовного преследования «Свидетелей Иеговы». Нарушений проверка не обнаружила. «Мемориал» признал Сергея Климова политзаключенным, а в Томске прошел одиночный пикет в его поддержку.
Добавим, по данным «Мемориала», в России в уголовном порядке преследуются около 206 верующих свидетелей Иеговы после того, как их региональные организации и Управленческий центр свидетелей Иеговы в России были запрещены и признаны экстремистскими. В настоящее время не менее 33 свидетелей Иеговы находятся под стражей и не менее 28 — под домашним арестом. Помимо этого «Мемориал» сообщает о 145 свидетелях Иеговы, в отношении которых были избраны иные меры пресечения, или которые отбывают наказание, не связанное с лишением свободы.
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