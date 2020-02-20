Осужденный на шесть лет томский свидетель Иеговы пожалуется в ЕСПЧ

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Сегодня в томском Областном суде прошло заседание по делу Сергея Климова — свидетеля Иеговы, которого приговорили к шести годам лишения свободы за руководство «экстремистской деятельностью».

Суд решил не удовлетворять Сергею Климову и его адвокату в Артуру Леонтьеву апелляционную жалобу и оставить в силе приговор Октябрьского районного суда Томска. Теперь защитник намерен дойти до ЕСПЧ.

«После получения апелляционного решения будет направлена жалоба в ЕСПЧ и будет решён вопрос о подаче кассационной жалобы», — сказал ТВ2 Артур Леонтьев.

В апелляционной жалобе указывалось на то, что суд первой инстанции совещался по уголовному делу не более двух часов. Также в деле отсутствовало заключение специалиста-религиоведа. Такое заключение к апелляции приготовил бывший замначальника отдела соцполитики аналитического управления аппарата Совета Федерации Сергей Иваненко, который защитил докторскую о эволюции идеологии Свидетей Иеговы с 2006 года по 2018.

Фото: Артур Леонтьев

Фото: Артур Леонтьев

В своем заключении Иваненко говорит, что Сергей Климов является верующим, относящим себя к религиозной конфессии Свидетелей Иеговы (всемирному духовному объединению), но не ассоциирует себя с каким-то конкретным юридическим лицом.

«Также религиоведческое исследование показывает, что Климовым С.Г. не предпринимались меры, направленные на создание или воссоздание какой-либо религиозной организации. Им совершались обычные для Свидетеля Иеговы действия, вытекающие из внутреннего (канонического) устройства конфессии Свидетелей Иеговы. К ним относятся произнесение проповедей, обсуждение с единоверцами духовных вопросов и библейских текстов, совместное исполнение религиозных песен», — говорится в заключении эксперта.

Напомним, суд вынес приговор Сергею Климову 5 ноября 2019 года к шести годам общего режима. Также ему запретили заниматься общеобразовательной деятельностью и посещать массовые религиозные мероприятия.Суд признал, что Сергей Климов является руководителем местной религиозной организации «Северная, Томск» и установил, что Климов проводил богослужения и призывал верующих порвать отношения с теми родственниками, кто не является свидетелем Иеговы. В суде считается доказанным участие Сергея Климова в «вербовке» новых последователей, сборе пожертвований и пропаганде отказа от медицинского вмешательства.

Фото: Артур Леонтьев