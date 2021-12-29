Осужденному за взятки экс-заммэра Сурикову на год снизили срок

Как рассказали ТВ2 в пресс-службе областного суда, коллегия в целом согласилась с приговором, но решила удовлетворить апелляцию защиты. В суде отметили, что при вынесении приговора Сурикову не были учтены смягчающие обстоятельства: полное признание вины, наличие правительственных и ведомственных наград за участие в контртеррористической операции и за службу в ОВД, поощрения по работе и службе в органах, положительные характеристики по месту работы и жительства.

В итоге срок Евгению Сурикову снизили: он должен будет провести в колонии сторогого режима три года вместо четырех. При этом штраф в 7 миллионов рублей, который Суриков должен выплатить по делу о взятке, оставили в силе. Вопрос об аресте имущества бывшего заммэра отправили на новое рассмотрение.

Напомним, в сентябре Томский районный суд признал Евгения Сурикова виновным в получении взяток. Кроме лишения свободы и штрафа экс-заместителю мэра на четыре года запретили занимать государственные должности. Суд установил, что Суриков получил от жительницы Томска взятку в размере около 300 тысяч рублей, обещая помочь в решении вопроса, находящегося в компетенции чиновников мэрии.

Евгений Суриков родился в 1975 году. Имеет два высших образования, в том числе и юридическое. В 2000 году начал работать в полиции, до этого два года проработал в системе исполнения наказаний. Возглавлял Советский РОВД и межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью. В 2016 году стал работать в администрации города Томска в должности заммэра по безопасности.