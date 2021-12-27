«Оставили девять баков»: жители Курлека недовольны качеством вывоза мусора

Жители села Курлек жалуются на качество вывоза мусора. Дело в том, что с 1 декабря утвержден новый реестр мест, на которых размещаются контейнерные площадки. Данный реестр составлен согласно Федеральному закону и в соответствии с новыми нормами остается девять контейнерных площадок.

«В селе Курлек, на весь поселок выделено всего девять баков для мусора! Недавно САХ привез свои серые баки и вывозит только их, а зеленые, которые стояли до этого, переполнены, сейчас зима спасает от протухания. Мусор разносят бездомные собаки, заводятся крысы. Расстояние до баков огромное, многие пожилые люди просто не дойдут до центра, чтобы унести мусор», — пожаловалась в редакцию ТВ2 Светлана.

В свою очередь, администрация села сообщает следующее:

«С 1 декабря 2021 года в селе Курлек региональный оператор после выгрузки контейнеров начал переворачивать контейнеры на 14 из 23 контейнерных площадок, ограничивая возможность жителей использовать их по назначению и создавая тем самым несанкционированнный места складирования ТКО. Вывоз ТКО региональный оператор осуществляет только с девяти площадок».