Остановка «Краеведческий музей» временно будет закрыта

В связи с необходимостью АО «ТомскРТС» продолжит работы по капремонту участка тепломагистрали № 2Н. С 7 июля до 2 августа общественный транспорт не будет останавливаться на остановке «Краеведческий музей» на нечетной стороне пр. Фрунзе (у протезно-ортопедического предприятия). Посадка и высадка пассажиров в это время будут производиться на остановках «Главпочтамт», «Площадь Новособорная» и «Улица Гоголя».

Бригады энергетиков уже демонтировали остановочный павильон и продолжают работу по капитальному ремонту темпломагистрали № 2Н. В настоящее время инспекторы Центра организации и контроля пассажироперевозок информируют перевозчиков о временном изменении перечня остановок, соответствующие объявления будут размещены в салонах общественного транспорта.

Представители АО «ТомскРТС» приносят томичам свои извинения за доставленные неудобства.