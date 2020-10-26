Добрые новости
26 октября,
2020
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Новости

«Остались ни с чем»: через соцсети просят помочь семье, пострадавшей в пожаре под Томском

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Томичей просят помочь семье, которая пострадала от пожара в селе Дзержинское Кировского района Томска.

«Остались ни с чем»: через соцсети просят помочь семье, пострадавшей в пожаре под Томском
Фото: Алена Першина

Дочка пострадавших в пожаре Алена Першина накануне выложила пост во ВКонтакте. Она написала, что пожар в двух домах, где проживала семья из шести человек, произошел 24 октября. Все родные Алены остались живы, семья успела выскочить из горящего дома. 

«Остались ни с чем»: через соцсети просят помочь семье, пострадавшей в пожаре под Томском
Фото: Алена Першина

Томичка Алена Першина просит помочь ее семье. После пожара ее родные остались без средств к существованию. 

«Остались ни с чем»: через соцсети просят помочь семье, пострадавшей в пожаре под Томском
Фото: Алена Першина

Очень прошу вашей помощи, — пишет Алена Першина. — У моих родителей случилась беда. Сгорело два дома, и шесть человек моей семьи остались ни с чем. Погорело все дотла. Сгорели стайки с кроликами, вся мебель, одежда и техника. Мы хотим собрать хотя бы какую-то сумму на первое время,  так как теперь жить моим родителям, бабушке в возрасте, младшей сестре и тете с дядей негде. 

«Остались ни с чем»: через соцсети просят помочь семье, пострадавшей в пожаре под Томском
«Остались ни с чем»: через соцсети просят помочь семье, пострадавшей в пожаре под Томском
«Остались ни с чем»: через соцсети просят помочь семье, пострадавшей в пожаре под Томском
«Остались ни с чем»: через соцсети просят помочь семье, пострадавшей в пожаре под Томском

По информации МЧС, хозяин одного из домов получил ожоги и был госпитализирован в Областную клиническую больницу. 

Хозяйка дома Елена Першина рассказала ТВ2, что пожар произошел вечером в маленьком доме, где жили ее брат с женой. Огонь перекинулся на соседний дом. В больницу с ожогами 15 % тела доставили брата Елены Першиной, его состояние удовлетворительное. 


Сейчас семья занимается оформлением документов, острым остается вопрос вывоза обгоревших досок и мусора после пожара. 

Помочь семье можно по номеру телефона +7 (961) 891 27 74 (Першина Елена Гавриловна), номер привязан к Сбербанку. 


Как сообщает пресс-служба МЧС, общая площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Пожарные эвакуировали из домов пять газовых баллонов.


Ликвидировали возгорание в 00.11. В тушении участвовали 30 человек и семь единиц техники. Специалисты устанавливают причину пожара. 


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