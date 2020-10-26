«Остались ни с чем»: через соцсети просят помочь семье, пострадавшей в пожаре под Томском

Томичей просят помочь семье, которая пострадала от пожара в селе Дзержинское Кировского района Томска.

Дочка пострадавших в пожаре Алена Першина накануне выложила пост во ВКонтакте. Она написала, что пожар в двух домах, где проживала семья из шести человек, произошел 24 октября. Все родные Алены остались живы, семья успела выскочить из горящего дома.

Томичка Алена Першина просит помочь ее семье. После пожара ее родные остались без средств к существованию.

Очень прошу вашей помощи, — пишет Алена Першина. — У моих родителей случилась беда. Сгорело два дома, и шесть человек моей семьи остались ни с чем. Погорело все дотла. Сгорели стайки с кроликами, вся мебель, одежда и техника. Мы хотим собрать хотя бы какую-то сумму на первое время, так как теперь жить моим родителям, бабушке в возрасте, младшей сестре и тете с дядей негде.

По информации МЧС, хозяин одного из домов получил ожоги и был госпитализирован в Областную клиническую больницу.

Хозяйка дома Елена Першина рассказала ТВ2, что пожар произошел вечером в маленьком доме, где жили ее брат с женой. Огонь перекинулся на соседний дом. В больницу с ожогами 15 % тела доставили брата Елены Першиной, его состояние удовлетворительное.





Сейчас семья занимается оформлением документов, острым остается вопрос вывоза обгоревших досок и мусора после пожара.