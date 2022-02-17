«Остались лучшие резиденты»: что происходит с томской ОЭЗ, инжиниринговым и экспоцентром

Власти Томской области активно работают над достройкой незавершенных объектов Особой экономической зоны. Ранее из-за процесса передачи полномочий были заморожены несколько крупных строек на территории зоны — инжинирингового и экспоцентра. Сейчас власти региона надеются в 2022 году найти нового подрядчика на достройку экспоцентра и получить федеральные деньги на строительство инжинирингового центра.

Автор: пресс-служба обладминистрации Автор: пресс-служба обладминистрации

«После передачи полномочий по управлению Особой экономической зоной с федерального на региональный уровень в 2018 году, произошло существенное сокращение числа резидентов. Была осуществлена ревизия действующих на базе ОЭЗ предприятий. Основными причинами послужило либо завершение реализации проекта, либо отсутствие финансирования, либо ликвидация в связи с фактическим бездействием. Также с рядом предприятий были расторгнуты договоры, в связи с невыполнением бизнес-плана. Произошло действительно существенное сокращение. Но экономические показатели тех резидентов, которые остались, превышают данные, которые были представлены большим количеством резидентов», — рассказал замгубернатора Юрий Гурдин. По его словам, в 2020 году произошла стабилизация ситуации. Сейчас на территории Томской ОЭЗ работают больше 60 компаний, 40 из них имеют статус резидента. «Это стало возможным благодаря завершению строительства большей части объектов инфраструктуры. Из 43 объектов, переданных нам в качестве недостроя, 31 был введен в эксплуатацию. В 2022 году планируется завершить строительство еще десяти объектов, в том числе здания столовой, теплотрассы, системы водоснабжения и водоотведения», — отметил Юрий Гурдин.

Сейчас область продолжает работать над созданием двух важных объектов ОЭЗ — экспоцентра и инжинирингового центра.

«Проектная документация экспоцентра была изготовлена в 2013 году. В последние годы в строительных правилах, ГОСТах произошли серьезные изменения. Плюс ко всему, изменились технологии, изменилось оборудование, которое было туда заложено. Сейчас в завершающей стадии находится актуализация проектно-сметной документации. Затем будем повторно проходить госэкспертизу. Предварительный анализ показывает, что существенным образом подорожание проекта не произойдет. Рассчитываем, что впишемся в те средства, которые были запланированы», — отметил вице-губернатор.

По плану, двухэтажный комплекс экспоцентра площадью около шести тысяч «квадратов» будет расположен рядом с Инженерным центром, где сейчас проводится большинство проходящих в ОЭЗ мероприятий. На территории разместится открытая выставочная площадка площадью более двух тысяч квадратных метров, а также автомобильная стоянка на 250 мест. Общая площадь пятиэтажного здания инжинирингового центра составит около 20 тысяч «квадратов». Объект будет состоять из двух модулей — офисно-технологического (пятиэтажное здание с подземной парковкой) — и производственного. В цокольном этаже разместится парковка на 80 автомобилей, а на прилегающей территории 300 посетителей смогут воспользоваться многоуровневой парковкой.

По словам Юрия Гурдина, конкурс на определение подрядчика может пройти в ближайшие полгода. «Предыдущий подрядчик, к сожалению, не смог привлечь финансирование. Мы были вынуждены расторгнуть договор», — отметил он. Конкурс на строительство здания выиграло московское ООО «СпецСтройМонтаж». Предполагалось, что работы по строительству инжинирингового и экспоцентра за 2,14 миллиарда рублей, что на 100 миллионов было меньше выставленной на аукцион начальной стоимости. В соответствии с госконтрактом, первый объект должны были ввести в эксплуатацию в конце 2017 года, второй – в начале 2019-го. Губернатор Сергей Жвачкин и вовсе поручал сдать в эксплуатацию экспоцентр в начале 2017 года. Однако строители сначала отставали от графика, а потом и вовсе заморозили все работы.