Особый противопожарный режим ввели в Томской области

Погодные условия, способствующие лесным пожарам, установились в Томской области. В пяти районах Томской области ввели особый противопожарный режим, сообщили в МЧС по региону.

В связи с повышением пожарной опасности в городе Томск, Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском и Парабельском районах введен особый противопожарный режим, отметили в ведомстве.





По данным МЧС, в период действия режима запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры.





Нельзя производить выжигание сухой растительности, оставлять горящие спички, окурки, стекло и пожароопасные предметы. Также запрещается загрязнять леса бытовыми, строительными, промышленными отходами, мусором и совершать иные действия, которые могут спровоцировать возникновение и распространение огня.





Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на время особого противопожарного режима увеличиваются вдвое.





За нарушение режима штраф для физических лиц составляет до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – до 30 тысяч рублей, на юридических – до 400 тысяч рублей.





О пожарах в лесу жители Томской области могут сообщить на прямую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.





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