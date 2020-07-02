Особый противопожарный режим ввели еще в двух районах Томской области

Особый противопожарный режим ввели в Первомайском и Верхнекетском районах. Ранее такой режим установили в Томске и еще пяти районах Томской области.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в Первомайском и Верхнекетском районах режим решили ввести из-за установившейся жары и усиления ветра. В начале июля в Томской области ожидается повышение температуры до 30°С и выше.





1 июля аналогичный режим ввели в Асиновском, Первомайском и Шегарском районах, ранее – на территории Томска и Томского района. Во время действия особого противопожарного режима жителям районов запрещено разводить костры, проводить пожароопасные работы и жечь сухую траву. Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным и юридическим лицам – до 40 и до 500 тысяч рублей соответственно.





Накануне в районах Томской области потушили 8 лесных пожаров, а с начала года в регионе ликвидировано 114 лесных пожаров на общей площади 1811,38 га. На территории Томской области сохраняется средний класс пожарной опасности – 2,6.





О том, какие бывают лесные пожары, кто их тушит и что делать, если вы увидели огонь в лесу, читайте в материале «Рослесхоз заявил, что режим самоизоляции ухудшил ситуацию с лесными пожарами».





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