Особый противопожарный режим введен в трех районах Томской области

В Асиновском, Первомайском и Шегарском районах введен особый противопожарный режим, сообщается на сайте регионального МЧС.

Согласно постановлениям, подписанным главами муниципальных образований, в период действия режима запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры.





Нельзя производить выжигание сухой растительности, оставлять горящие спички, окурки, стекло и пожароопасные предметы. Также запрещается загрязнять леса бытовыми, строительными, промышленными отходами, мусором и совершать иные действия, которые могут спровоцировать возникновение и распространение огня.





Главам поселений рекомендовано организовать незамедлительное проведение проверок сообщений о возгораниях и данных о термоточках, ежедневное патрулирование на землях населенных пунктов и в прилегающих лесах мобильными группами, оснащенными первичными средствами пожаротушения, а также провести другие мероприятия по профилактике и организации тушения природных пожаров.





В период действия особого противопожарного режима за нарушение правил пожарной безопасности в лесах (статья 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) предусматривается наложение штрафа для граждан в размере до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч, для юридических – до 500 тысяч рублей.





Накануне в районах Томской области ликвидировали 8 лесных пожаров. Всего с начала года ликвидировано 114 лесных пожаров на общей площади 1811,38 га. Средняя площадь одного пожара составила 15,89 га. В течение первых суток с момента обнаружения было ликвидировано 97 пожаров. На территории Томской области сохраняется средний класс пожарной опасности – 2,6.





О возгораниях в лесу жители Томской области могут сообщить на прямую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.