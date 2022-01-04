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Особый противопожарный режим ввели в селе в Томской области: какие штрафы

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На территории Каргасокского сельского поселения Томской области ввели особый противопожарный режим из-за вчерашнего пожара, в котором погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. 

Автор:  МЧС по региону
Автор:  МЧС по региону

Ранее стало известно, что пожар произошел в двухэтажном деревянном доме с 12 квартирами в селе Каргасок. Пожарные по лестничным маршам и через окна спасли 12 человек, включая троих детей. МЧС сообщало о четверых пострадавших, которые надышались угарным газом. Они были госпитализированы в больницу. Позднее в прокуратуре рассказали, что один человек скончался.

«С 3 по 13 января на территории Каргасокского сельского поселения введен особый противопожарный режим в связи со вчерашним пожаром в селе Каргасок, на котором погиб один человек, пострадали трое», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Глава сельского поселения должен организовать собрания граждан для проведения разъяснительной работы по предупреждению пожаров. 

Напомним, за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима размеры административных штрафов значительно возрастают:

часть 2 ст.20.4 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности» в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 2 000 рублей до 4 000 рублей;

- на должностных лиц от 15 000 рублей до 30 000 рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 30 000 до 40 000 рублей;

- на юридических лиц от 200 000 рублей до 400 000 рублей.

 

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