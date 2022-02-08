«Особенный проект для особенных детей»: в Томске дети с РАС могут посещать занятия адаптивной физкультурой

Проект «Адаптивная физкультура для особенных детей» стартовал в декабре прошлого года и позволяет детям от двух до 15 лет получать бесплатные регулярные индивидуальные занятия с инструктором АФК. Занятия проводятся с применением прикладного анализа поведения, это позволяет педагогу быстрее наладить контакт с ребенком, скорректировать нежелательное поведение и достигать высоких результатов уже после нескольких занятий.

Научно доказано, что благодаря регулярным физическим нагрузкам у детей улучшаются не только навыки моторного развития, но и обучаемость, развивается речь, снижается тревожность и сенсорное напряжение. В процессе реабилитации ребенка с РАС родители обычно делают упор на занятия с логопедами и дефектологами, и у них не остается времени, сил и финансов возить детей еще и на физкультуру. В рамках проекта дети бесплатно занимаются адаптивной физкультурой в том же месте, где проходит их основная психолого-педагогическая реабилитация, что позволяет родителям экономить силы и время.