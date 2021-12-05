Основательница библиотеки «Зеленая лампа» выиграла выборы главы «Горпроектов» в Томске

Магистрантка Факультета журналистики ТГУ и основательница библиотеки-антикафе «Зеленая лампа» Евгения Нестеренко выиграла выборы главы томского отделения фонда «Городские проекты». Во втором туре она обошла депутата Думы Томска и первого главу местного отделения «Горпроектов» Давида Аветяна.

«Для отделения я новый человек, и понимаю, что это победа — кредит доверия. Я не самый сильный урбанист в сообществе, а скорее эффективный менеджер и томский общественный деятель. В ближайшее время мы планируем встречу участников «Городских проектов» и усиление общественного присутствия», рассказала ТВ2 сама Нестеренко.

Проголосовать за своего кандидата томские сторонники «Городских проектов» могли в личном кабинете на сайте фонда, там же можно было узнать о планах кандидатов по развитию отделения. Голосование началось 20 ноября, кроме Нестеренко и Аветяна в нем приняли участие репетитор Андрей Серегин и аспирант ТГУ Василий Котоногов.

В декабре, после того, как в первом туре не удалось определить победителя, между финалистами прошли дебаты, которые вела экс-кандидат в Госдуму и глава федеральной сети отделений «Горпроектов» Анастасия Брюханова.

Фонд «Городские проекты» в 2012 году основали политик Максим Кац и блогер Илья Варламов. По словам самого Варламова, «Горпроекты» занимаются «изучением городов, привлечением внимания к проблемам и их решением». Внимание фонда сфокусировано на урбанистике и идеях комфортной городской среды.

Томские «Горпроекты» вместе с рядом других региональных отделений открылись в 2020 году, с этого момента его возглавлял Давид Аветян. В числе прочего, отделение выступает против массовой рубки деревьев и установки заборов на тротуарах, а также за реформирование общественного транспорта.