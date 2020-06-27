Добрые новости
27 июня,
2020
1
фото
Новости

Ошибка в бюллетенях о поправках в Конституции: что сказали в Кремле

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с мнением филологов по поводу ошибки в бюллетенях для голосования по поправкам к Конституции, сообщает РИА "Новости". 

Ошибка в бюллетенях о поправках в Конституции: что сказали в Кремле

Бюллетень для голосования по поправкам в Конституции РФ, которое началось 25 июня, напечатан с ошибкой. «Вы одобряете изменения в КонституциЮ  Российской Федерации», — спрашивают у избирателя. Слово «Конституция» в данном случае употребляется в винительном падеже. Между тем, грамматическая конструкция требует предложного. С точки зрения правил русского языка, верно было бы «Вы одобряете изменения в КонституциИ  Российской Федерации».


По информации издания, Дмитрий Песков добавил, что эта ошибка не «имеет отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования».


Напомним, что п.1 статьи 68 Конституции РФ, в которую тоже вносятся правки, в новой редакции гласит: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».


Голосование по поправкам к Конституции началось в России 25 июня. Основной день голосования станет 1 июля.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


Конституция пошла на «поправку»


ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.