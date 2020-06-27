Ошибка в бюллетенях о поправках в Конституции: что сказали в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с мнением филологов по поводу ошибки в бюллетенях для голосования по поправкам к Конституции, сообщает РИА "Новости".

Бюллетень для голосования по поправкам в Конституции РФ, которое началось 25 июня, напечатан с ошибкой. «Вы одобряете изменения в КонституциЮ Российской Федерации», — спрашивают у избирателя. Слово «Конституция» в данном случае употребляется в винительном падеже. Между тем, грамматическая конструкция требует предложного. С точки зрения правил русского языка, верно было бы «Вы одобряете изменения в КонституциИ Российской Федерации».





По информации издания, Дмитрий Песков добавил, что эта ошибка не «имеет отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования».





Напомним, что п.1 статьи 68 Конституции РФ, в которую тоже вносятся правки, в новой редакции гласит: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».





Голосование по поправкам к Конституции началось в России 25 июня. Основной день голосования станет 1 июля.







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