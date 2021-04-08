«Ощущение, что когда на Кляйна надели наручники — их надели на весь город»: адвокаты о деле мэра Томска

Адвокаты Ивана Кляйна в ходе судебного заседания прокомментировали обвинения, предъявленные мэру. Ивана Кляйна обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Адвокат Марина Вихлянцева отметила, что обвинение строится на словах свидетеля, которые не подтверждаются иными материалами дела. Защита полагает, что утверждения Анны Касперович противоречат доказательствам и являются оговором.





«Иван Кляйн реализовывал полномочия мэра добросовестно, в интересах города и его жителей, авторитет органов местного самоуправления не подрывал и не дискредитировал. Обвинение является несостоятельным», — подчеркнула она.





С ней согласна адвокат Лариса Шейфер. Она отметила, что все действия мэра были совершены с четким соблюдением Устава Томска и Земельного Кодекса.





«Обвинения, предъявленные Кляйну, не выдерживают никакой критики, — сказала Шейфер. — Полагаю, что довод о наличии какого-то преступного умысла также невозможно признать. Позиция обвинения не последовательна».





Так, по словам адвоката кроме дочери Кляйна желающих покупать участок не было, на конкурс никто не заявился. Участок был продан по рыночной цене, а соседние участки также купили по схожей процедуре. При этом они были больше по площади, а их цена была меньше, говорит Шейфер.









«Тезис о подрыве авторитета мне представляется совершенно декларативным. Наоборот, предъявление обвинения Кляйну подорвало авторитет к правоохранительным органам, — подчеркнула Шейфер. Она напомнила, что более 4 тысяч жителей были готовы стать поручителями мэра. «Такое ощущение, что когда на Кляйна надели наручники — их надели на весь город», — отметила Шейфер.