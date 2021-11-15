«Ортомакс»: на рынке матрасов появился новый бренд

Компания «Матрас.ру» работает в своем сегменте рынка уже более 15 лет. За это время магазин стал официальным партнером всех крупных брендов матрасов и спальных аксессуаров в стране, выйдя в лидеры онлайн продаж. Разработка собственной линейки продукции и запуск производства в подобных условиях были только вопросом времени.

Ассортимент бренда

Сейчас в каталог нового бренда «Ортомакс» входят несколько серий ортопедических матрасов, которые создавались на основе опыта, полученного за многолетнюю работу на рынке, а также с привлечением специалистов отделов контроля качества крупных производств, включая фабрику «Формлайн».

Среди конкурентных преимуществ матрасов нового бренда были отмечены улучшенные эксплуатационные качества, использование только независимых пружинных блоков российского производства, а также проверенных наполнителей — как искусственных, так и натуральных. Среди последних был отмечен и вспененный латекс, который производитель завозит из Бельгии.

В каталог «Ортомакс», который составлялся с учетом потребительского спроса, вошли несколько серий — недорогие и семейные матрасы, матрасы с комбинированными наполнителями, матрасы с «зелеными» наполнителями, кокосовой койрой и латексом, матрасы с комфортным слоем с «памятью» и две серии матрасов премиум-класса.