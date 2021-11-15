«Ортомакс»: на рынке матрасов появился новый бренд

На российском рынке спальной продукции появился новый бренд — «Ортомакс». Основной специализацией бренда стали ортопедические матрасы. Инициаторы запуска производства – крупнейший интернет-гипермаркет товаров для спальни «Матрас.ру».
Компания «Матрас.ру» работает в своем сегменте рынка уже более 15 лет. За это время магазин стал официальным партнером всех крупных брендов матрасов и спальных аксессуаров в стране, выйдя в лидеры онлайн продаж. Разработка собственной линейки продукции и запуск производства в подобных условиях были только вопросом времени.
Ассортимент бренда
Сейчас в каталог нового бренда «Ортомакс» входят несколько серий ортопедических матрасов, которые создавались на основе опыта, полученного за многолетнюю работу на рынке, а также с привлечением специалистов отделов контроля качества крупных производств, включая фабрику «Формлайн».
Среди конкурентных преимуществ матрасов нового бренда были отмечены улучшенные эксплуатационные качества, использование только независимых пружинных блоков российского производства, а также проверенных наполнителей — как искусственных, так и натуральных. Среди последних был отмечен и вспененный латекс, который производитель завозит из Бельгии.
В каталог «Ортомакс», который составлялся с учетом потребительского спроса, вошли несколько серий — недорогие и семейные матрасы, матрасы с комбинированными наполнителями, матрасы с «зелеными» наполнителями, кокосовой койрой и латексом, матрасы с комфортным слоем с «памятью» и две серии матрасов премиум-класса.
Доставка, оплата и заказ «нестандарта»
В свое время Matras.ru стал инициатором внедрения новых стандартов цифровой торговли, позволивших ему стать ключевым игроком рынка в сегменте товаров для спальни.
Эти же стандарты распространяются на продукцию нового бренда. Матрасы «Ортомакс» будут доставляться без предоплаты, причем не только стандартные модели, но и нестандартные матрасы, изготовленные по индивидуальным требованиям заказчика. Оплатить покупку можно будет при получении.
Товары бренда будут доставляться по всей стране в формате прямой доставки от фабрики клиенту. Сроки доставки зависят от региона, но в большинстве случаев речь идет всего о нескольких днях ожидания. Для городов с представительствами гипермаркета сроки доставки составляют от одного до двух дней. При этом матрасы «Ортомакс» будут доставляться бесплатно.
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