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25 мая,
2021
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Организаторы объявили прием заявок на «Праздник топора»

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Организаторы «Праздника топора», несмотря на ковидные ограничения, объявили прием заявок на участие. Напомним, в 2020 году фестиваль не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Организаторы объявили прием заявок на «Праздник топора»
Фото: Татьяна Бемлер

Заявки на участие принимаются до 1 июня. По данным организаторов, проведение фестиваля в 2021 году планируется с 17 по 22 августа. Принять участие в фестивале смогут мастера из регионов РФ и стран, в отношении которых не установлены ограничения пассажирских перевозок. Также для зарубежных гостей установлено следующее требование — открытое авиа- или железнодорожное сообщение с РФ.


Все участники, пребывающие на фестиваль, обязаны иметь сертификат о том, что они поставили прививку от коронавируса, или справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сданного не позднее 72 часов до прибытия в Томск.


«В случае отсутствия указанных документов мастера не допускаются к участию в мероприятиях фестиваля», — подчеркивают организаторы.

Добавим, что  настоящее время в Томской области запрещено проведение всех массовых мероприятий. В последний раз режим ограничений продлили до 31 мая. Пока областные власти информацию о проведении «Праздника топора» никак не комментировали.


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