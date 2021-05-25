Организаторы объявили прием заявок на «Праздник топора»

Организаторы «Праздника топора», несмотря на ковидные ограничения, объявили прием заявок на участие. Напомним, в 2020 году фестиваль не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Заявки на участие принимаются до 1 июня. По данным организаторов, проведение фестиваля в 2021 году планируется с 17 по 22 августа. Принять участие в фестивале смогут мастера из регионов РФ и стран, в отношении которых не установлены ограничения пассажирских перевозок. Также для зарубежных гостей установлено следующее требование — открытое авиа- или железнодорожное сообщение с РФ.





Все участники, пребывающие на фестиваль, обязаны иметь сертификат о том, что они поставили прививку от коронавируса, или справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сданного не позднее 72 часов до прибытия в Томск.





«В случае отсутствия указанных документов мастера не допускаются к участию в мероприятиях фестиваля», — подчеркивают организаторы.